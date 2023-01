Wie alle Elektroautos der vietnamesischen Marke erhält auch der Vinfast VF 7 (2023) eine Garantie von zehn Jahren. Während der Autobauer nun auch die Reichweite bekannt gibt, bleibt der Preis auch weiterhin nebulös.

Unter anderem beweist auch der Vinfast VF 7 (2023): Das Wort "fast" (Englisch für schnell) ist passend für die vietnamesische Marke gewählt – zumindest in Bezug auf den Ausbau der Modellpalette. Der VF 7 ist nämlich eins von fünf Elektromodellen, die der Hersteller ab 2023 vertreiben möchte, und Vertreter des C-Segments (Kompaktklasse). Sie alle eint das Exterieur- und Interieurdesign von Pininfarina und Torino Design. Die renommierten Designstudios verleihen der Marke noch vor Marktstart einen hohen Wiedererkennungswert. An der Front sehen wir die markentypischen LED-Tagfahrleuchten, die sich als Lichtbänder über die Front ziehen und zentral zu einem V vereinen – gekrönt vom Vinfast-Emblem in der Mitte. Viele Elemente der Karosserie sind in Schwarz gehalten und heben sich so von der Lackierung ab. Der Innenraum zeigt sich auf das Wesentliche reduziert und rückt den je nach Ausstattung 12,9- oder 15,0-Zoll-Touchscreen in den Mittelpunkt. Nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich ist das moderne Infotainmentsystem mit Spracherkennung, Mobile Home-, Mobile Office- und In-Car-Shopping-Funktionen ausgestattet, wie es bereits von anderen Vinfast-Modellen bekannt ist. Darüber hinaus ist er mit Assistenzsystemen wie einem Spurhalteassistenten, einem Kollisionswarner, einer 360-Grad-Kamera und einer vollautomatische Einparkfunktion ausgestattet. Zur Basisausstattung gehört in jedem Falle die Garantie über zehn Jahre oder 200.000 Kilometer. Als Antrieb steht die Eco-Version mit 150 kW (201 PS), 309 Newtonmeter Drehmoment und 450 Kilometer Reichweite sowie der Plus mit zweimotorigem Allradantrieb, 260 kW (353 PS) sowie einem Drehmoment von 499 Newtonmeter und 431 Kilometer Reichweite (WLTP) zur Auswahl. Welchen Preis der Vinfast VF 7 (2023) haben wird, ist noch unklar. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

