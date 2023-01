Verschwundene Automarken: Top-11

Borgward

Von den 30er- bis in die 60er-Jahre war Borgward einer der bedeutendsten Automobilhersteller in Deutschland mit Sitz in Bremen. Die 1954 vorgestellte Mittelklasse-Limousine Borgward Isabella war ein Verkaufsschlager und ist bis heute das erfolgreichste Modell der Marke. Dieser Erfolg hielt aber nicht ewig. 1960 konnte Ingenieur, Geschäftsführer und Begründer Carl F. W. Borgward seine Marke nur noch mit Millionenkrediten des Bundesstaats Bremen am Leben erhalten. Der unter Medien-Druck geratene Senat sperrt Borgward 1961 die finanziellen Zuwendungen– der Gründer musste Konkurs anmelden. Woraufhin ...

Foto: Borgward