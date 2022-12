Teure Fahrzeuge parkt man am besten in einer Tiefgarage, wo keiner den Fahrzeugen zu nahe kommen kann und sie ungestört auf ihre nächste Ausfahrt warten können, richtig? Nun, in Miami wurde dieser Gedanke einer Reihe von teuren Sport- und Luxuswagen zum Verhängnis. Durch die starken Regenfälle im Juni 2022 überfluteten Wassermassen die Stadt und drangen auch in besagte Tiefgarage ein, in der sich Rolls-Royce neben Corvette, Ferrari, und Mercedes-AMG aneinanderreihten. Das Ausmaß der Zerstörung zeigt das Video von florida_corvette_owners auf Instagram unten. Im Video oben stellt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut den Rolls-Royce Cullinan vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Mercedes-AMG GT (2023): Preis & Innenraum Der GT ist tot, lang lebe der GT

Überflutete Supercar-Garage in Miami im florida_corvette_owners-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: