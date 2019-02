In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist Donald Trump unter anderem in einem rassigen Lamborghini Diablo VT Roadster durch die Gegend gefahren. Der 5,7-Liter-V-12 leistete 500 PS. Das Nummernschild lautet "Diabolos". Was sich selbstverständlich auf den Lamborghini Diablo bezieht.

