Donald Trumps Dienstwagen: Das ist der Cadillac One! So schützt "The Beast" den US-Präsidenten

Der Cadillac One alias "The Beast" befördert den US-Präsidenten mit bestmöglichem Schutz von A nach B. Das ist zum wohl sichersten Auto der Welt, in dem Donald Trump erneut Platz nimmt, bekannt!

2018 während Donald Trumps Amtszeit eingeführt, nimmt eben jener Republikaner am 20. Januar 2025 als 47. US-Präsident in der neuesten Version der Hightech-Staatslimousine Cadillac "The Beast" One Platz. Medienberichten zufolge soll der One eines von insgesamt zwölf Fahrzeugen sein, die General Motors im Rahmen eines 15,8-Mio.-Dollar-Vertrags mit dem Secret Service gebaut hat. Nicht inbegriffen sind die Kosten für die Fahrzeuge selbst, die wohl jeweils rund 1,5 Mio. US-Dollar kosten sollen. Technische Details über "The Beast" werden nach dem vertraulichen Top-Secret-Grundsatz behandelt und nicht kommuniziert.

Trotzdem sind einige interessante Fakten durchgesickert, wenn auch logischerweise nicht vom Hersteller bestätigt: Im Datenblatt der US-Staatslimousine soll ein Wert zwischen 6,5 bis neun Tonnen Gewicht stehen, rund sieben Meter Länge und ein auf Stehhöhe angehobenes Dach, um den Einstieg zu erleichtern. Die Sitze sind im Layout 2+3+2 angeordnet, wobei der Sitz für den mächtigsten Mann der USA zusätzlich gepanzert und gefedert sein soll. Dem Design zufolge ist der One ein typischer Cadillac, auch wenn das Heck gewisse Ähnlichkeiten zu Rolls-Royce nicht verhehlen kann. Doch wie auch schon der Vorgänger lässt sich auch diese US-Staatslimousine kaum im typischen Portfolio von Cadillac einordnen.

Cadillac "The Beast" One: Donald Trump nimmt im wohl sichersten Fahrzeug der Welt Platz

Der Vorgänger von "The Beast" erschien 2009 und basierte auf einer Heavy-Duty-Plattform des Chevrolet Kodiak. Mit Allradantrieb, Reifen mit Notlaufeigenschaften und leistungsstarkem V8 (angeblich mit Lachgaseinspritzung und kurzzeitig abrufbaren 1000 PS (740 kW) Leistung) ist die alte wie sicherlich auch die neue US-Staatslimousine für eine schnelle Flucht gewappnet. Medienberichten zufolge soll auch der 2018 eingeführte Cadillac One aufgrund seines Gewichts auf einer Truck-Plattform des Konzerns stehen.

Sogar vor Angriffen mit der Panzerfaust oder Minen schützt die Schuss- und bombensichere Karosserie den US-Präsidenten. Die Panzerung ist derart schwer, dass die Tür ähnlich viel wiegt wie die einer Boeing 747. Die Scheiben halten einen Angriff mit Armeemunition stand. Gegen biologische und chemische Waffen ist "The Beast" mithilfe einer autarken Luftversorgung ebenfalls gerüstet. Für schwerwiegende Verletzungen des US-Präsidenten befinden sich gekühlte Blutvorräte an Bord. Diese und weitere James Bond-artige Features wie etwa ein Nachtsichtgerät, künstlicher Nebel zur Verwirrung, Türgriffe mit Elektroschock und die Möglichkeit, zum Abschütteln verfolgender Fahrzeuge eine Ölspur zu legen, sollen ebenfalls im 2018er Cadillac One eingebaut sein.