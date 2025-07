Luchst Toyota AMG den Rekord des stärksten Serien-Vierzylinders der Welt ab? Derzeit hält ihn der Mercedes-AMG C 63 S E Performance mit 476 PS (350 kW) inne. Und tatsächlich arbeitet Toyota, wie das Unternehmen im Frühsommer 2024 informierte, an neuen Verbrennungsmotoren mit 1,5 und 2,0 l Hubraum, die unter anderem auch Wasserstoff verbrennen können – die AUTO ZEITUNG berichtete von der Toyota-Kooperation mit Mazda und Subaru.

Wie japanische Medien im Frühsommer 2025 herausgefunden haben wollen, arbeite der Autogigant aus dem Land der aufgehenden Sonne derzeit auch daran, besagten AMG-Rekord zu überbieten. Und das angeblich mit Spitzenwerten von bis zu 600 PS (441 kW), also 300 Pferdestärken pro Liter Hubraum. Laut Medienberichten haben Toyota-Ingenieur:innen angedeutet, dass mit dem intern "G20E" bezeichneten Zweiliter mit einem größeren Turbolader sogar über 600 PS (441 kW) möglich wären.

Das Toyota GR Yaris Facelift (2024) im Fahrbericht (Video):

Überbietet Toyota den AMG-Rekord des stärksten Serien-Vierzylinders der Welt?

Zwar bestätigte Toyota entsprechende Pläne bislang nicht, doch muss man sich nur den Toyota GR Yaris vor Augen führen, dessen Dreizylinder aus 1,6 l Hubraum beachtliche 280 PS (206 kW) und 390 Nm herausgeholt. Die hauseigene Motorsport-Abteilung GR (Gazoo Racing) hat also schon längst bewiesen, auch vergleichsweise hubraumarmen Motoren zu richtigen Kraftpaketen umbauen zu können – und das nicht nur etwa für den Rallye-Einsatz, sondern auch standfest für die Serienfertigung.

Apropos Serienfertigung: Der neue G20E-Motor ist modular aufgebaut und kann sowohl längs als auch quer eingebaut werden. Er ist für den Einsatz in verschiedenen Modellen vorgesehen. Ob er tatsächlich in dieser Form in die Produktion geht, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Informationen deuten jedoch darauf hin, dass Toyota entschlossen ist, einen neuen Rekord im Bereich der in Serie produzierten Vierzylinder-Motoren zu setzen.