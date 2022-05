Über den Faraday'schen Käfig wissen die meisten Bescheid – er ist es, der das Auto bei einem Gewitter zum sicheren Zufluchtsort vor Blitzen macht. Zu sehen, wie ein Auto aber von einem Blitz getroffen wird, dürfte den wenigsten "vergönnt" sein. Hier kann "More Pi" auf Youtube aushelfen, dessen Toyota Prius von einem Blitz gegrillt wurde. Wie sich das für ihn angefühlt hat, als mehrere Millionen Volt in sein Hybridauto eingeschlagen sind, beschreibt er im Video unten. Das Video oben beantwortet die Frage: "Was wäre, wenn alle Deutschen E-Auto fahren?" Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Blitz zerstört Toyota Prius im "More Pi"-Video:

