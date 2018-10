... Flughäfen in Dubai rum. So finden sich neben den "herkömmlichen" Autos wie ...

In Dubai gibt es einen riesigen Friedhof für Luxusautos. Im Wüstensand abgestellt, verrotten dort zahlreiche Traumautos und Supersportwagen! Dieser Artikel wurde am 05.10.2018 aktualisiert.

In Dubai wimmelt es von Luxusautos. An jeder Ecke sieht man Maserati, Bentley, Porsche und Co. Die Menschen haben Benzin im Blut, ein besonderes Faible und auch das nötige Kleingeld für Liebhaberstücke. Doch zahlreiche Boliden vereint ein trauriges Schicksal: Auf dem Friedhof der Luxusautos fristen sie ein jähes Ende. Abgestellt, eingestaubt und vergessen. Nicht alle Autos, die auf dem Schrottplatz abgestellt wurden, sind Opfer von Straßenrennen, Beschleunigungs-Orgien oder dem altersbedingten Verfall. Auch scheckheftgepflegte Schmuckstücke, denen man auf den ersten Blick keinen Schaden ansehen kann, wurden arglos im Wüstensand abgestellt. Porsche 718 Cayman, Ferrari California und Maserati Granturismo sind nur einige der Beispiele, die sich Tür an Tür im Wüstenrand anreihen. Während viele Fälle unklar sind, wurde die traurige Geschichte eines eingestaubten Ferrari Enzo bekannt: Von einem Briten bei seiner Ausreise aus Dubai zurückgelassen, wurde der Ferrari Enzo von der Polizei Dubai aufgefunden. Versunken unter einer gehörigen Schicht Staub und Sand, beschlagnahmte die Polizei den Enzo.

