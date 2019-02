In Bulgarien haben Entdecker einen einzigartigen Scheunenfund gemacht – elf 5er BMW der Baureihe E34 fristeten in einer Lagerhalle ein einsames Dasein. Wie lange die fast 30 Jahre alten Fahrzeuge dort standen und was nun aus den unberührten Autos wird, erklärt das Video!

Video Lamborghini Countach Scheunenfund: Video Enkel findet Lamborghini und Ferrari in Scheune