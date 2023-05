Denn was in den USA ein Van ist, ist nach hiesigen Maßstäben ein Transporter in der Größe eines Mercedes Sprinter.

Unter dem Maximum geht es in der PR-Sprache nicht: Deshalb verkündet natürlich ein "Tesla Master Plan" die Pläne für einen Tesla Van. Wann das Fahrzeug kommt, verrät die US-amerikanische E-Marke nicht – immerhin aber die Batteriegröße.

Tesla Van mit 100-kWh-Batterie angekündigt

Den Namen "Tesla Van", die kleine Zeichnung eines verhüllten Fahrzeugs und den Hinweis, dass es einen 100-kWh-Akkugröße erhalten soll – mehr verrät der sogenannte "Tesla Master Plan" vom 5. April 2023 nicht. Ach doch: dass es sich um einen "Commercial and Passenger Van" handelt, sprich um einen Transporter und Pkw. Handelt es sich also um das heiß ersehnte Familienauto der Marke – für kinder- oder hobbyreiche Haushalte mit dem nötigen Kleingeld, die viel Platz und weniger Schnickschnack benötigen? Die Antwort: Jein. Denn fairerweise sollte an dieser Stelle gesagt sein: Was in den USA ein Van ist, ist nach hiesigen Maßstäben ein Transporter in der Größe eines Mercedes Sprinter.

Wir sprechen also nicht von einem klassischen Familienvan á la VW Sharan, sondern eher einem Fahrzeug, das bei uns auf dem Bau oder in der Logistik eingesetzt wird. Das wiederum wirft die Frage auf, ob dieses Modell überhaupt für den europäischen Markt vorgesehen respektive geeignet ist – zumindest als Familienauto. Der Tesla Van wird also definitiv nicht so kompakt, wie es sich Computer-Illustrator Kleber Silva 2020 überlegt hat. Ohnehin darf vorsichtig bezweifelt werden, ob der Van überhaupt Realität wird. Nicht von ungefähr ist uns Tesla derzeit noch den Cybertruck – angeblich kurz vor der Serienreife – und den Roadster schuldig. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das symbolisiert das Tesla-Logo (Video):