Der Tesla Semi soll noch 2020 die Transportwelt revolutionieren, die mitgelieferten Zahlen zu Reichweite und Geschwindigkeit beeindrucken. Wir zeigen außerdem den Innenraum und nennen den Preis!

Der Tesla Semi (2020) sieht mit seiner stromlinienförmigen Fahrerkabine und seinen großen L-förmigen LED-Leuchtbändern gewaltig und futuristisch aus. Solides Design ist man ja von Tesla gewöhnt, einfach und effizient soll es sein. Ähnlich nüchtern und zugleich modern präsentiert sich der Innenraum, der um den Fahrer herumdesignt wurde, wie Tesla sagt. Ausdruck dessen sind die beiden großen Touchscreens zur Linken und zur Rechten des Fahrers, auf denen man schnellen Zugriff zum Navigationssystem oder zum vollintegrierten Flottenmanagementsystems haben soll. Diverse Assistenzsysteme wie der bekannte "Autopilot" halten den Lkw im richtigen Tempo, in der Spur und sogar autonom im Konvoi. Diverse Kameras weisen zudem auf Gefahren hin. Der Name leitet sich übrigens vom englischen Semi-Trailer, also einem Hänger ohne eigene Frontachse ab. Zwei Elektromotoren und eine große Batterie schicken den Tesla Semi (2020) auf große Fahrt: So ausgestattet, soll der Elektro-Truck sogar mit voller Ladung, heißt etwa 40 Tonnen Gesamtgewicht, eine Reichweite von bis zu 500 Meilen (fast 805 km) erzielen. Ob das reicht, um eine echte Alternative für Langstreckenfahrer zu sein, die gut und gerne auch bis zu 1000 Kilometer am Tag zurücklegen? Immerhin soll der Akku mittels optionalem Megacharger in 30 Minuten wieder die volle Reichweite haben. Dieser, so empfiehlt es Tesla, sollte an den Verladestationen oder an stark frequentierten Routen aufgestellt werden. Mehr zum Thema: Aktuelle News zu Tesla

Preis, Reichweite und Innenraum des Tesla Semi (2020)