Das Tesla Model Y im Video von AT-Zimmermann (siehe unten) hat innerhalb des ersten Jahres nach seiner Neuzulassung rund 80.000 Kilometer abgespult. Mit dieser Laufleistung endet auch die Garantie des Herstellers, weshalb der Wagen für einen letzten Check mit Herstellerbürgschaft in der Werkstatt. Was der Mechaniker bei genauem Hinsehen feststellt, schockiert ihn: Das ein Jahr alte Model Y würde bereits jetzt bei einer Hauptuntersuchung (HU) durchfallen – und das hat gleich mehrere Gründe, die teils grundlegende Probleme bei Tesla offenlegten, so der Protagonist im Video. Dieser erklärt im Video unten auch, wo er die erheblichen Mängel entdecken und zeigt sie anschaulich. Im Video oben lässt die AUTO ZEITUNG das Tesla Model S gegen den Porsche Taycan antreten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erhebliche Mängel bei Tesla Model Y im AT-Zimmermann-Video:

