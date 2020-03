Was haben das Tesla Model X, der Mercedes GLS und der BMW X7 gemeinsam, außer sieben Sitze? Richtig – sie haben jede Menge Bumms unter der Haube! Im Video tritt das Model X in der Longrange-Version gegen den X7 M50i mit 530 PS und 750 Newtonmeter und den GLS 400d mit 330 PS und 700 Newtonmeter an. Kann sich das 470 PS starke Elektro-SUV mit zwei E-Motoren gegen die Verbrennerkonkurrenz aus dem Luxussegment durchsetzen? Die Jungs von CarWow zeigen im Video unten das Ergebnis!

