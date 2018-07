Die sechs Einzelsitze in drei Reihen sind schlanke Loungesessel scheinen in einer luftigen Atmosphäre förmlich zu schweben, das Lenkrad hat einen zierlichen Kranz und das Cockpit nimmt sich angenehm weit zurück.

Neue Fotos zeigen den BMW X7 (2018) mit reduzierter Tarnfolierung, das neue Luxus-SUV wird schließlich schon in Vorserie gebaut. Das X7 iPerformance Concept nimmt zahlreiche Designkniffe des späteren Serienmodells (G07) vorweg!

Der BMW X7 wird zwar erst Ende 2018 vorgestellt, doch schon jetzt laufen die ersten Vorserienmodelle des großen SUV vom Band des BMW-Werks Spartanburg in den USA. Die Entwicklungsabteilung benötigt die Vorserienfahrzeuge, die noch im Werk ihre Tarnfolierung erhalten, für Erprobungen unter harten Bedingungen, für die Homologation und natürlich auch für die Zulassungen des Modells. Der 7er-X baut auf der CLAR-Plattform auf und bietet daher ausreichend Platz für eine dritte Sitzreihe. Aber auch eine Variante mit vier Einzelsitzen ist geplant. Spätestens in dieser Konfiguration steigt das große SUV zur echten 7er-Alternative auf. Natürlich gehören zum souveränen Charakter des größten X-Modells auch standesgemäße Motoren, wobei neben aufgeladenen Reihensechszylindern als Einstieg und dem bewährten V8-Biturbo auch das V12-Triebwerk des M760Li infrage kommt. Gerade um die extreme Image-bewusste Kundschaft von der besonderen Stellung des BMW X7 (2018) überzeugen zu können, dürfte ein Zwölfzylinder genau das richtige Mittel sein.

Die Studie X7 iPerformance Concept zeigte den BMW X7 (2018) noch als sparsamen Plug-in-Hybriden, der rein rechnerisch rund 50 Kilometer elektrische Reichweite und auf einen Durchschnittsverbrauch von unter vier Liter packt und trotzdem einen ausgesprochen wuchtigen Auftritt pflegt. Der Betrachter erhält eine ziemlich präzise Vorstellung davon, was Vertriebschef Ian Robertson meint, wenn er von der Neudefinition des Begriff "Luxus" bei BMW spricht. Wo beim X5 die Betonung noch auch Sport und nicht auf Utility Vehicle liegt und der 7er in seinem Smoking fast schon dezent auftritt, protzt der X7 mit reichlich Ganz und Gloria. Nicht nur wegen seiner schieren Größe hebt sich der neue BMW ab. Die Front dominiert ein geradezu riesiger Nieren-Grill, flankiert von schlitzartigen LED-Scheinwerfern und senkrechten Lufteinlässen, die jene Größe des SUV nochmals unterstreichen. Das Heck greift die Gestaltung der Front wieder auf, zeigt ebenfalls vertikale Luftausströmer und ein durchgängiges LED-Leuchtband. Das i-Logo auf dem Tankdeckel und der eDrive-Schriftzug an der C-Säule weisen auf den Hybridantrieb des BMW X7 iPerformance Concept hin, über dessen Leistungsdaten wie auch über den BMW X7 (2018) nichts weiter bekannt ist.

BMW X7 iPerformance Concept: Aussicht auf G07