Autsch! Die Fahrerin eines nagelneuen Tesla Model X hat das erst fünf Tage alte Elektro-SUV in der Wand eines Kaufhauses in den USA geparkt. Da ...

Ein Tesla Model X hat einen Crash mit einer Hauswand verursacht. Menschliches Versagen ist der Grund für den Zusammenstoß, denn der Autopilot war nach Aussagen von Tesla ausgeschaltet. Zu Schaden gekommen ist bei dem Unfall niemand.

Autsch! Die Fahrerin eines nagelneuen Tesla Model X hat das erst fünf Tage alte Elektro-SUV in der Wand eines Kaufhauses in den USA geparkt. Da hat sie wohl nicht aufgepasst, trotzdem möchte sie dem kalifornischen Autohersteller die Schuld in die Schuhe schieben und behauptet, der Wagen sei mit Autopilot unterwegs gewesen. Gut, dass Tesla für solche Fälle vorgesorgt hat und in jedem Auto einen Fahrtenschreiber installiert hat, der den Einsatz der Assistenzsysteme minutiös protokolliert. Das Protokoll beweist: Zum Zeitpunkt des Unfalls und in den Minuten zuvor waren der Autopilot und auch andere Assistenzsysteme deaktiviert. Es zeigt vielmehr, dass das Gaspedal kurz vor der Kollision von der Fahrerin voll durchgetreten wurde und das Auto dementsprechend beschleunigt hat und auf die Hauswand zugerast ist.

Elektroauto Tesla Model X (2016): Preis & Motoren (Update!) Neue Preise für das Tesla Model X

Der Unfall-Tesla im Video:

Video: Tesla Model X Crash