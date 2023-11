Die ersten wenigen Tesla Cybertruck laufen noch 2023 vom Band – die Rede ist von rund zehn Stück. 2024 also könnte der von vielen Fans lang ersehnte, rein elektrisch fahrende Pick-up auch nach Deutschland kommen. Doch noch immer geizt Tesla mit validen Informationen und umfassendem Bild- oder gar Videomaterial. So darf man sich umso glücklicher schätzen, wenn das durch findige Websites oder Social Media-Kanäle zumindest ein Stück weit ausgeglichen wird. So hat das englischsprachige electrek.co auf seinem Instagram-Profil ein Video hochgeladen, das den Innenraum des Tesla Cybertruck (2023) endlich in seiner vollen Pracht und vor allem mit allen möglichen Details zeigt. Das vermittelt weitaus mehr Eindrücke, als die spärlichen Bilder des Autobauers. Was den Pick-up alles so auszeichnet, zeigt das Instagram-Video unten. Oben eingebettet: das Tesla-eigene Video zum Cybertruck. Und alle neuesten Informationen zum Nutzfahrzeug gibt es hier. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Tesla Cybertruck (2023) im electrek.co-Instagram-Video: