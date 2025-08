Tempolimit in Europa: Was gilt in Deutschland & im Ausland?

Vor der Reise ins europäische Ausland mit dem Auto sollte man ein Auge auf die lokalen Tempolimits werfen, wenn man seine Urlaubskasse nicht mit Bußgeldern belasten will. Wo darf man in Europa wie schnell fahren? Eine Übersicht!

Wer mit dem eigenen Auto oder Mietwagen in den Urlaub startet, sollte sich vorab genau über die Tempolimits im Urlaubsland und in den Durchreiseländern informieren – denn europaweit gelten keine einheitlichen Regeln. Was in Deutschland noch als "freie Fahrt" durchgeht, kann anderswo schnell richtig teuer werden.

In vielen Ländern werden Geschwindigkeitsverstöße inzwischen rigoros geahndet – mit teils drastischen Bußgeldern, Punkten oder sogar Fahrverboten. Besonders hart regelt es Österreich: Hier wurden die Strafen zuletzt massiv verschärft und es drohen bei extremem Rasen Bußgelder bis 7500 Euro und sogar Fahrzeugbeschlagnahmung. Doch wie ist die aktuelle Gesetzeslage – speziell für Pkw und Lkw? Hier die wichtigsten Antworten im Überblick!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das richtige Verhalten am Stauende im Video:

Aktuelle Tempolimits in Deutschland

Für Pkw:

Kein generelles Tempolimit auf Autobahnen

Richtgeschwindigkeit: 130 km/h (rechtlich unverbindlich)

Innerorts: 50 km/h

Außerorts: 100 km/h

Für Lkw (über 3,5 t):

Autobahn: 80 km/h, bei Ausnahmegenehmigung bis 100 km/h

Außerorts: 80 km/h

Innerorts: 50 km/h

Strenge Geschwindigkeitsüberwachung über Telematiksysteme & Fahrtenschreiber

Von der AUTO ZEITUNG getestet – der passende Fahrradträger für die Anhängerkupplung:

Bußgelder bei Tempoverstößen in Deutschland (Pkw)

Überschreitung Bußgeld Punkte Fahrverbot

bis 10 km/h 20 € – –

11–15 km/h 40 € – –

16–20 km/h 60 € 1 –

21–25 km/h 70 € 1 –

26–30 km/h 115 € 1 1 Monat*

31–40 km/h 180 € 2 1 Monat

über 70 km/h 800 € 2 3 Monate

*Fahrverbot bei Wiederholungstätern oder innerhalb geschlossener Ortschaften

Bußgelder bei Tempoverstößen in Europa (Pkw)

Die Strafen für Geschwindigkeitsverstöße unterscheiden sich von Land zu Land deutlich – nicht nur in der Höhe, sondern auch im Umgang mit ausländischen Fahrenden. Hier ein Überblick über beliebte Urlaubsländer und ihre Folgen bei Tempoverstößen von rund 20–50 km/h:

Frankreich

Bußgeld bei 20–50 km/h zu schnell: ca. 135 € für leichte Überschreitungen (z. B. ca. 20 km/h) – darüber bis 375 €–1500 € möglich

Maximale Strafe bei extremer Überschreitung: Fahrzeug- oder Führerscheinentzug in schweren Fällen möglich

Italien

Bußgeld bei 20–50 km/h zu schnell: rund 175 € für ca. 14 km/h zu schnell – bei stärkeren Überschreitungen bis zu 845 €

Maximale Strafe bei extremer Überschreitung: Bis zu 3382 € & Fahrzeugentzug möglich

Schweiz

Bußgeld bei 20–50 km/h zu schnell: bei ca. 14 km/h zu schnell: 266 € oder mehr, häufig mit Tagessatz-Berechnung je nach Einkommen

Maximale Strafe bei extremer Überschreitung : Sehr hohe Bußgelder (bis in 5‑stellige Beträge bei Einkommenstarifen); Führerschein-Entzug und Haft möglich

Niederlande

Bußgeld bei 20–50 km/h zu schnell: ca. 146 € bei geringfügigen Tempoüberschreitungen

Maximale Strafe bei extremer Überschreitung: Höher als 1000 € möglich bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit

Österreich

Bußgeld bei 20–50 km/h zu schnell: ab etwa 150 €, oft bis 2180 €

Maximale Strafe bei extremer Überschreitung: Bis zu 7500 € bei Überschreitung >60 km/h innerorts bzw. >70 km/h außerorts. Fahrzeugbeschlagnahme möglich

Spanien

Bußgeld bei 20–50 km/h zu schnell: ca. 100-600 €, abhängig von der Höhe der Überschreitung

Maximale Strafe bei extremer Überschreitung: Höher als 1000 € möglich, oft mit Verzichtsrabatt bei Sofortzahlung

Tschechien

Bußgeld bei 20–50 km/h zu schnell: meist 80-200 €, abhängig vom Tempoverstoß

Maximale Strafe bei extremer Überschreitung: Punktesystem, Fahrverbot möglich bei starken Verstößen

Ist Deutschland das einzige Land ohne Tempolimit in Europa?

Ja. Deutschland ist innerhalb Europas das einzige große europäische Land mit systematisch unbeschränktem Tempolimit auf Autobahnen. Während Nachbarländer längst flächendeckende Limits eingeführt haben, bleibt die Bundesrepublik bei einer Empfehlung – der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.

Warum gibt es in Deutschland kein Tempolimit?

Politischer Widerstand: Vor allem FDP, Teile der CDU/CSU und Auto-Lobbyverbände blockieren ein generelles Tempolimit.

Freiheitsgedanke: Das Leitbild, "freie Fahrt für freie Bürger" ist historisch tief verwurzelt.

Industrieinteressen: Hochmotorisierte Autos sind ein Markenzeichen der deutschen Automobilbranche.

Fehlende Einigkeit: Koalierende Parteien konnten sich bisher nicht auf ein Gesetz einigen.

Welche europäischen Länder haben ein Tempolimit?

Fast alle:

Finnland: 120 km/h

Frankreich: 130 km/h (110 km/h bei Regen)

Italien: 130 km/h (110 km/h bei schlechter Sicht)

Österreich: 130 km/h

Spanien: 120 km/h

Niederlande: 100 km/h tagsüber (6 – 19 Uhr)

Belgien: 120 km/h

Tschechien, Polen, Ungarn: 130 km/h

Schweden: 120 km/h

Norwegen: meist 90 km/h, max. 110 km/h

UK (Mph): max. 70 mph ≈ 113 km/h