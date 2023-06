Über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen wird viel diskutiert. Bis auf die Straßen auf der britischen Insel Isle of Man und die Autobahnen in Deutschland gilt überall in Europa ein generelles Tempolimit. Doch warum sind deutsche Autobahnen überhaupt von einer generellen Geschwindigkeitsbeschränkung ausgenommen? Und was sind die Argumente für und gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Diese Fragen klärt das Video von DW Planet A unten (Hinweis: Englischsprachig). Im Video oben zeigt die AUTO ZEITUNG die Entstehungsgeschichte der deutschen Autobahn ohne Tempolimit. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Tempolimit in Deutschland Ampelkoalition streitet erneut

Der Grund, warum man in Deutschland weiter rasen darf, im DW Planet A-Video:

