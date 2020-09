Die sogenannten Pop-up-Radewege sind ein Phänomen, das vor allem durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Immer mehr Städte eröffnen neue temporäre Radwege, die vorübergehend das Mehraufkommen an Fahrradfahrern kompensieren sollen. Was es mit diesen Radwegen genau auf sich hat, welche Vor- und Nachteile sie bieten und ob auch eine Gefahr mit ihnen verbunden ist, zeigt das Video.

