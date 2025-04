Auch wenn das TT-01 von Tamiya bereits etwas älter ist, erfreut sich das Chassis nach wie vor großer Beliebtheit. Das liegt insbesondere an zwei Dingen: Robustheit und viele Möglichkeiten zur Modifizierung. Das macht das seit 2003 angebotene 4WD-Chassis zu einer beliebten Basis speziell für den Einstieg in den RC-Rennsport oder auch Hobby-Fahrer:innen. Zum Teil ist es sogar der Standard in Langstreckenrennen für RC-Autos. Was das Chassis im Detail ausmacht, verraten wir im Folgenden.

Ausstattung & Technik: Das bietet das Tamiya TT-01-Chassis

Das Tamiya TT-01-Chassis dient als Grundlage für verschiedenste ferngesteuerte Autos – bei Tamiya üblicherweise im Maßstab 1:10 gehalten. Typisch für den japanischen RC-Spezialisten ist das Chassis besonders für den relativ einfachen Aufbau bekannt. Das macht das Chassis insbesondere für Einsteiger:innen im RC-Bereich geeignet.

Das TT-01-Set ist mit einem Allradantrieb mit zentraler Antriebswelle und einem mittig eingebauten Motor – beim Standard-Chassis ein 540 "Silver Can" – ausgestattet. Die Positionierung des Motors sorgt für Stabilität und eine gute Balance. Mit der Doppelquerlenker-Aufhängung bietet der Wagen relativ gute Spurtreue, selbst wenn diese nicht einstellbar sind. Auf eine "richtige" Dämpfung muss beim Standard-Chassis verzichtet werden. Ab Werk kommen Trockenreibungs-Stoßdämpfer beim TT-01 zum Einsatz.

In der Zwischenzeit wurde das Chassis von Tamiya modifiziert und als "Enhanced"-Version TT-01E mit verbesserter struktureller Steifigkeit herausgebracht. Speziell für die Einsätze als Driftfahrzeug dient dagegen das TT-01D (Drift), welches im Bausatz mit Karosserien typischer Fahrzeuge aus der japanischen Driftszene, wie dem Mazda RX-7, dem Nissan Silvia oder dem Toyota Supra herausgebracht wurde. Hinzu kommt das TT-01R (Race) für den Renneinsatz. Es beinhaltet geänderter Antriebswelle, einstellbarer Hinterrad-Vorspur oder einem GT-getunten 25T-Mabuchi-Elektromotor. Beide Spezialausführungen gibt es zusätzlich auch als "Type E" mit den Verbesserungen des "Enhanced"-Chassis.

Tuning & Ersatzteile: Empfehlensewertes Zubehör für das Tamiya TT-01-Chassis

Da TT-01-Chassis bereits länger auf dem Markt ist, ist die Versorgung mit Teilen für Tuning und Ersatz kein Problem. Ob über Tamiya selbst oder Drittanbieter, das einstiegsfreundliche Chassis kann mit wenig Aufwand angepasst werden. Empfehlenswert sind beispielsweise komplette Zubehörsets wie der Tuningsatz von Carson. Hier sind unter anderem Kugellager – ab Werk gibt es nur Silikonlager –, Öldruck-Stoßdämpfer und ein "Speed"-Getriebe mit weniger Reibungsverlust enthalten. Das Chassis lässt sich auch selbst mit Einzelteilen modifizieren. Dazu eignen sich zum Beispiel eine Aluminium-Antriebswelle, Spurstangen oder verbesserte Differentiale. Auch leistungsstärkere Motoren lassen sich einbauen, sollte der standardmäßige 540er-E-Motor nicht genügen.

Zu den optischen Erweiterungen gehören dagegen die Karosserie, die nicht nur als kompletter Bausatz, sondern im Fachhandel auch einzeln erhältlich sind sowie auch Farben und Decals, mit denen sich das Modell ganz nach eigenen Vorstellungen gestalten lässt. Die Fernsteuerung muss nach Kauf des Chassis wie bei nahezu allen Tamiya-Sets separat erworben werden. Hier empfehlen wir die Carson RC-Reflex Pro 3.



Komplette Modellbausätze für das TT-01-Chassis

Der einfachste Weg zu einem TT-01-Chassis ist das Komplettset inklusive Karosserie, Motor und natürlich dem Chassis selbst. Wie üblich beim japanischen RC-Auto-Hersteller ist der Aufbau des Fernlenk-Autos mithilfe der ausführlich bebilderten Anleitung relativ einfach. Hier gibt es unter anderem Modelle wie den Opel Calibra V6 Cliff, der Mercedes 190E debis Zakspeed oder den VW Scirocco GT24 R-Line. Wichtig: Wie üblich bei Tamiya sind Akku, Ladegerät, Lenkservo und Fernsteuerung separat erhältlich.



Was ist der Unterschied zwischen dem TT-01 und TT-02?

Die TT-02 ist das direkte Nachfolger-Chassis der TT-01 und daher die im Detail verbesserte Version. Unter anderem hat Tamiya nochmals die Balance etwas verfeinert oder die Wartung leicht vereinfacht. Das Chassis bietet zudem bereits ab Werk bereits mehr Einstellmöglichkeiten. Außerdem bietet die TT-02 bietet eine größere Bodenfreiheit, flexible Übersetzungen und mehr Optionen bei Reifen- und Raddurchmessern. Neue Releases gibt es daher auch nur noch auf Basis der TT-02, während die TT-01 nur noch in Restbeständen angeboten wird – die dafür aber häufig deutlich günstiger zu kaufen sind. In einem ausführlichen Artikel zur TT-02 haben wir die wichtigsten Infos zum Tamiya-Chassis zusammengefasst.