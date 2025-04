Zu den Steckenpferden der japanischen RC-Marke Tamiya gehören neben Buggys (hier unsere Empfehlungen) ganz klar die Truck-Bausätze, mit denen sich Fans großer Lkw das Lieblingsmodell sehr detailgetreuen zu Hause nachbilden können. Um die Modelle hat sich längst eine Fangemeinde mit Treffen, Messen und Fachhändlern entwickelt, die das gemeinsame Hobby gebührend feiern. Wir stellen hier einige spannende Lkw-Modelle von Tamiya vor.

Wer die RC-Modellautos aus Japan tatsächlich fernsteuern möchte, muss beim Kauf allerdings neben dem Lkw einiges mehr in den Warenkorb legen. Tamiya legt den RC-Sets nämlich nur Motor und Getriebe bei. Wer lenken möchte, braucht das passende Zubehör. Hierfür empfehlen wir den Carson Reflex Stick als Fernsteuerung, einen Stecker für eine Servolenkung und einen Fahrtregler.

Spannende Tamiya-Trucks – unsere Empfehlungen im Überblick

Tamiya RC Scania 770 S 6x4 (Maßstab 1:14)

Eine erste Empfehlung ist der Scania-Truck von Tamiya. Das Modell kommt im Maßstab 1:14 und bietet eine originalgetreue Nachbildung des realen Schweden-Trucks. Der 770 S ist von Tamiya als "Highline" mit Hochdach ausgeführt, als Extras sind Lampenbügel für das Dach und den Kühlergrill inkludiert. Zusammengebaut hat der Truck eine Länge von 53,2 cm, eine Breite von 19,3 cm und eine Höhe von 30,7 cm und wiegt 5,7 kg. Das Modell wird unlackiert geliefert und bietet so Raum für die persönliche Gestaltung.



Tamiya Mercedes-Benz Actros 3363 (Maßstab 1:14)

Der Tamiya Mercedes-Benz Actros 3363 ist ein weiterer Bestseller aus den Tamiya-Reihen. Der RC-Bausatz kommt im Maßstab 1:14 mit einer detaillierten Karosserie aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS). Der Mercedes Actros von Tamiya verfügt über ein Dreigang-Schaltgetriebe, das mit einer optionalen Sechskanal-Fernsteuerung bedient werden kann. Das kippbare Fahrerhaus ist bereits in Blau vorlackiert und das dreiachsige Chassis besteht aus einem stabilen Aluminium-Leiterrahmen.



Tamiya MB Arocs 3348 (Maßstab 1:14)

Ein weiteres Truck-Modell mit Stern auf dem Kühlergrill ist der Tamiya Mercedes-Benz Arocs 3348 Muldenkipper. Er bietet eine Kippmulde mit 10 kg Traglast aus ABS-Kunststoff, die per Funk abgesenkt werden kann. Hinzu kommt ein Aluminium-Leiterrahmen, der dem 57,6 cm langen und 3,5 kg schweren Modell Stabilität verleiht. Die Hinterachsen des Arocs treibt ein Mighty-Tuned 35T Elektromotor über ein 3-Gang-Getriebe an. Vorlackierte Teile und erweiterbare Funktionen wie Licht- und Soundmodul sowie ein Zugmaul sind ebenfalls im Set enthalten.



Tamiya Scania R470 Highline 4x2 BS (Maßstab 1:14)

Ebenfalls Teil der Tamiya-Truckserie ist der Tamiya Scania R470 Highline. Das Modell misst 45,2 cm in der Länge, 18,7 cm in der Breite und 29,3 cm in der Höhe. Das 2,45 kg schwere Modell kommt mit Hinterradantrieb und eine ABS-Spritzgusskarosserie. Zudem ist das Fahrerhaus mit dem originalgetreuen "Aerodynamikpaket" von Scania ausgestattet. Das Fahrzeug kommt mit Dreigang-Schaltgetriebe, einem Aluminium-Leiterrahmen und Blattfederung.



Tamiya Scania 770S 8x4/4 (Maßstab 1:14)

Das Lkw-Bausatzmodell des Scania 770S ist im Maßstab 1:14 ausgeführt und misst 66,7 cm in der Länge, 19,6 cm in der Breite und 16,8 cm in der Höhe. Auch hier kommt ein Mighty-Tuned 35T Elektromotor zum Einsatz, der die nötige Leistung über ein schaltbares 3-Gang-Getriebe an die Hinterachsen abgibt. Die lenkbaren Vorderachsen lenken wie beim echten Vorbild in leicht unterschiedlichen Winkeln ein. Angetrieben werden beim 8x4-Lkw – ebenfalls wie beim Original – die beiden Hinterachsen.



Tamiya MAN TGX 26.540 6x4 XLX (Maßstab 1:14)

Mit dem Tamiya MAN TGX 26.540 im Maßstab 1:14 fährt einer der Lkw-Bestseller auf dem deutschen Sattelzugmaschinen-Markt durch das eigene Wohnzimmer. Das Modell hat die Abmessungen 52,6 x 19,3 x 30,1 cm. Die ABS-Karosserie ist in Light Blue Metallic (TS-54) vorlackiert und verfügt über ein Interieur mit Sitzen und Armaturenbrett. Das Dreiachs-Chassis besitzt einen Metallrahmen, Blattfedern und eine angetriebene Doppel-Hinterachse. Das Dreigang-Schaltgetriebe ist optional und über eine ebenfalls nicht im Set enthaltene Vierkanal-Fernbedienung steuerbar.



Tamiya Grand Hauler (Maßstab 1:14)

Fans US-amerikanischer Hauber-Trucks kommen mit Modellen wie dem Tamiya Grand Hauler auf ihre Kosten. Hierbei handelt es sich zwar nicht um ein Modell nach realem Vorbild, Tamiya bedient sich allerdings an Designmerkmalen echter US-Lkw, was das Modell auch zum beliebten Ausgangsmodell für Individualisierungen macht, um etwa mit wenig Optiktuning einen Peterbilt 359 auf die Räder zu stellen. Der Truck ist im Maßstab 1:14 gehalten und verfügt über einem Metallrahmen und Kunststoff-Versteifungen. Das fertig aufgebaute Fahrzeug misst 69,2 x 19,0 x 30,0 cm. Die Kabine nach US-Vorbild über eine verlängerte Karosserie und wird mit einer Fahrerfigur geliefert. Zudem ist der Truck mit einem Dreiganggetriebe ausgestattet. Das Modell ist mehrfarbig vorlackiert.



Tamiya Knight Hauler (Maßstab 1:14)

Während der Grand Hauler auf Show-Trucks der 1960er- bis 80er-Jahre setzt, richtet sich der Knight Hauler von Tamiya im Maßstab 1:14 an Fans der etwas aerodynamischen US-Hauber ab den 1990er Jahren. Auch hier gibt es kein reales Vorbild, aber einige echte Truckmodelle von Peterbilt, Mack, Freightliner & Co. haben hier Pate gestanden. Das Modell hat eine ABS-Spritzgusskarosserie, einen Aluminium-Leiterrahmen und Starrachsen mit Blattfedern. Das Modell verfügt über verchromte Felgen, ein synchronisiertes Dreigang-Getriebe und Allradantrieb über eine Kardanwelle. Das Modell hat einen Radstand von 44,7 cm, ist 61,4 cm lang und 19,0 cm breit.



Welche Ersatz- oder Tuningteile lohnen sich für Tamiya-Trucks?

Ersatz- und Tuningteile für Tamiya-Trucks sind vielfältig. Mit Metallkugellagern kann man zum Beispiel die standardmäßigen Kunststofflager ersetzen, um so weniger Reibung und dementsprechend weniger Verschleiß zu erreichen. Ein verbessertes Getriebe oder eine stärkere Antriebswelle dagegen kann die Belastbarkeit erhöhen. Auch stärkere Federn und Dämpfer sind als Upgrade zu empfehlen, besonders bei Fahrten auf unebenen Untergründen. Außerdem gibt es Licht- und Soundmodule, die das Modell weiter aufwerten können.



Wie kann man einen Tamiya-Truck weiter individualisieren?

Zur weiteren Individualisierung eines Tamiya-Trucks bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an, die über technische Verbesserungen hinausgehen. Mit speziellen Modellbau-Sprays können die Designs zu einzigartigen Kunstwerken werden. Zusätzliche Aufkleber und Decals, die nicht im Kit enthalten sind, verleihen dem Modell eine persönliche Note. Auch individuell gestaltete Auflieger, etwa im passenden Maßstab 1:14, sind eine Möglichkeit der Individualisierung.



Auch interessant:

Wie baut man ein Tamiya-RC-Lkw zusammen?

Der Zusammenbau eines Tamiya-Trucks beginnt mit einer Durchsicht der Bauanleitung, die alle Schritte klar beschreibt. Wir empfehlen, die Bauteile gut zu sortieren und passendes Werkzeug wie Kreuzschlitzschraubendreher (unsere Empfehlungen zu Schraubendrehen) in verschiedenen Größen, Inbusschlüssel oder Seitenschneider bereitzuhalten. Dies hilft, den Überblick zu behalten. Zunächst wird das Chassis zusammengesetzt, anschließend folgen die Montage von Motor, Getriebe, Achsen und Rädern. Hier kommen auch die Elektronikkomponenten wie Servos und Regler sowie natürlich die Akkus an die Reihe. Damit ist die Basis soweit fertig und kann auf die erste Testfahrt geschickt werden, um zu prüfen, ob die Motoren funktionieren und die Lenkservos stark genug sind.

Um die Karosserie kümmern sich versierte Modellbauer:innen zuletzt, denn dieser Schritt ist oft mit der meisten Arbeit verbunden. Denn sowohl das Lkw-Fahrerhaus als auch Anbauteilen müssen bei Tamiya-Sets in der Regel erst einmal in Wunschfarbe lackiert werden. Der Vorteil davon ist, dass sich so das Modell auch sehr individuell gestalten lässt. Der Nachteil: Bis das Modell optisch komplett fertig ist, sind einige Arbeitsstunden nötig. Das fahrbereite Chassis kann dagegen schon an einem einzigen Abend fertiggestellt werden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Wie pflegt man ein RC-Fahrzeug am besten?

Um ein ferngesteuertes Modellauto optimal zu pflegen, sollte es nach jedem Einsatz gründlich gereinigt werden – insbesondere, wenn Schmutz und Schlamm bei der Ausfahrt involviert waren. Hierfür eignen sich weiche Pinsel oder mit einer sanften Druckluftpistole für schwer zugängliche Stellen verwenden und ein feuchtes Tuch für die Karosserie. Bewegliche Teile wie Achsen, Getriebe und Gelenke sollten regelmäßig auf Verschleiß geprüft und bei Bedarf geschmiert werden. Elektronikkomponenten muss man unbedingt trocken gehalten und Verbindungen auf festen Sitz kontrolliert werden. Zudem empfehlen wir, das Modell staubgeschützt an einem sauberen und trockenen Ort zu lagern.