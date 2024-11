Schwerlast-Lkws von Tamiya fürs Wohnzimmer

Tamiya bietet eine breite Auswahl an RC-Lkws zum Bauen und Fernsteuern an. Ob klassische Hauber oder moderne Fernverkehrs-Trucks, das Angebot ist groß. Wir stellen empfehlenswerte Produkte vor.

Tamiya hat viele Lkw-Modelle im Sortiment. Egal, ob für Einsteiger:innen oder erfahrene Modellbauer:innen, für jeden Anspruch gibt es ein passendes Produkt. Wir stellen empfehlenswerte Modelle vor. Um die Modelle fernzusteuern wird allerdings noch passendes Zubehör benötigt. Wird empfehlen hierfür das RC-Zubehör von Carson.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Hier die besten Angebote entdecken:

Tamiya-Lkw: Unsere Empfehlungen

Tamiya MB Arocs 3348

Der Tamiya Mercedes-Benz Arocs 3348 Muldenkipper bietet eine 10 kg tragfähige Kippmulde aus ABS, die optional per Funk gesteuert werden kann. Hinzu kommt ein Aluminium-Leiterrahmen, der dem 57,6 cm langen und 3,5 kg schweren Modell Stabilität verleihen soll. Auch hier treibt ein Mighty-Tuned 35T Motor die Hinterachsen über ein 3-Gang-Getriebe an. Vorlackierte Teile und erweiterbare Funktionen wie Licht, Sound und Zugmaul sind ebenfalls im Set enthalten.



Tamiya MB Actros 3363

Der Mercedes-Benz Actros 3363 als RC-Bausatz im Maßstab 1:14 bietet eine ABS-Karosserie und einen Aluminium-Leiterrahmen. Das Modell verfügt über ein kippbares Fahrerhaus und ein 3-Gang-Schaltgetriebe, das mit einer 6-Kanal-Fernsteuerung kompatibel ist. Der Lkw misst 53,8 cm in der Länge, 19,5 cm in der Breite und 30,5 cm in der Höhe.



Tamiya Scania 770S 8x4/4

Das Lkw-Bausatzmodell des Scania 770S ist im Maßstab 1:14 erhältlich und misst 66,7 cm in der Länge, 19,6 cm in der Breite und 16,8 cm in der Höhe. Auch hier kommt ein Mighty-Tuned 35T Elektromotor zum Einsatz, der die nötige Leistung über ein schaltbares 3-Gang-Getriebe an die Hinterachsen abgibt. Die vorderen Doppelachsen bewegen sich in leicht unterschiedlichen Winkeln. Das soll für ein realistisches Fahrverhalten sorgen.



Tamiya MB Arocs 4151

Der Tamiya Mercedes-Benz Arocs 4151 8x4 ist ein Baufahrzeug-Modell mit originalgetreuem Design und Technik. Die beiden Hinterachsen werden von einem Mighty-Tuned 35T Elektromotor über ein 3-Gang-Getriebe angetrieben. Ein verstärkter Aluminium-Leiterrahmen bietet Stabilität, die Kippmulde ist optional steuerbar. Der Lkw ist 66,7 mm lang und wiegt vier kg.



Tamiya Scania R470

Der Scania R470 Highline ist in einer vorlackierten Silber-Edition erhältlich. Das Modell bietet eine ABS-Karosserie, einen Aluminium-Leiterrahmen und ein 2-Achs-Chassis mit 3-Gang-Schaltgetriebe. Mit der optionalen Multifunktionseinheit lassen sich realistische Sound- und Lichtfunktionen hinzufügen. Der Bausatz umfasst verchromte Felgen, einen 540er Elektromotor und eine ausführliche Anleitung.



Zubehör für Tamiya-Lkws

Um Tamiya-Lkws individuell anzupassen, empfehlen wir entsprechende Anhänger, die es in verschiedenen Ausführungen gibt. Egal ob Flachbett-Auflieger oder Container, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Modelle mit passendem Zubehör und zusätzlichen Details auszustatten, um einen realistischen und personalisierten Look zu erzielen. Auch Aufkleber, Farben oder Tuningteile für den Motor oder das Chassis sind empfehlenswert.



Wie baut man ein Tamiya-Modellauto?

Der Bau eines Tamiya-Modellautos beginnt mit dem sorgfältigen Sortieren der Bauteile. Dies hilft, den Überblick zu behalten. Zunächst wird das Chassis zusammengesetzt, anschließend folgen die Montage von Motor, Getriebe und Achsen. Danach kann man das Fahrwerk und die Räder anbringen und die Karosserie lackieren, sowie mit Dekoren versehen. Zum Schluss baut man Elektronikkomponenten wie Servos und Regler ein, dann ist das Modell einsatzbereit.

Auch interessant:

Wie pflegt man ein Modell am besten?

Um ein Modellauto optimal zu pflegen, sollte es nach jedem Einsatz gründlich gereinigt werden, um Schmutz und Staub zu entfernen. Man sollte weiche Pinsel oder Druckluft für schwer zugängliche Stellen verwenden und ein feuchtes Tuch für die Karosserie. Bewegliche Teile wie Achsen, Getriebe und Gelenke sollten regelmäßig auf Verschleiß geprüft und bei Bedarf geschmiert werden. Elektronikkomponenten muss man unbedingt trocken gehalten und Verbindungen auf festen Sitz kontrolliert werden. Zudem empfehlen wir, das Modell an einem sauberen, trockenen Ort zu lagern.