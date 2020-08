Das japanische Interieur mit dem 11,6-Zoll-Infotainment-Bildschirm wird bis auf die Rechtslenkung vermutlich auch so in Deutschland zu sehen sein.

Das Design des Levorg erinnert stark an den Prototypen von der Tokyo Motor Show 2019.

Wie stark eine STi-Version ausfallen könnte, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Der Subaru Levorg (2020) ist in Japan gestartet. Der Mittelklasse-Kombi könnte 2021 nach Deutschland kommen. Diese Informationen haben wir zur Exclusive-Ausstattung, dem Levorg Sport und einer möglichen STi-Version!

Auf der Tokyo Motor Show 2019 noch als Prototyp deklariert, durfte der Subaru Levorg im Sommer 2020 in Japan seine Premiere feiern. Das Serienmodell bleibt sich treu und könnte daher glatt als Facelift des (noch) aktuellen Modells durchgehen, das bereits seit 2015 verkauft wird. Es sind Kleinigkeiten, die den Kombi sportlicher wirken lassen sollen: Die Linien wurden dezent geschärft, die Front zugespitzt, das Dach und die Fensterlinie dynamischer. Dafür sind es gerade die inneren Werte, die den Subaru Levorg (2020) attraktiv machen: Der Kombi wächst in der Länge um 6,5 Zentimeter, im Radstand um zwei Zähler. Das kommt sowohl den Platzverhältnissen vorne und hinten zugute als auch dem Kofferraumvolumen, das auf 561 Liter anwächst. Vom Fahrerplatz aus dominieren die beiden Bildschirme – ein 11,6 Zoll großes Infotainmentdisplay und ein 12,3 Zoll großer Bildschirm für die digitalen Instrumente. Mehr zum Thema: Der Subaru XV im Test

Subaru Levorg (2020) als STi, Sport und Exclusive