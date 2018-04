Die Deutsche Post und der Automobilhersteller Ford vertiefen ihre Zusammenarbeit in sachen Streetscooter: Ford wird den Vertrieb der DHL-Elektrofolotte übernehmen. Bundesweit sind inzwischen schon 5500 Post-Streetscooter auf den Straßen unterwegs.

Den Verkauf und die Wartung der Post-Streetscooter wird Ford in Zukunft übernehmen, wie die Unternehmen Medienberichten zufolge bestätigen. Die DHL-Elektroflotte soll in rund 50 Ford Transit Centern in Deutschland erhältlich sein und von dem Service des Autobauers profitieren. Streetscooter-Chef Achim Kampker erklärt, dass mit dem bereits existierenden Händlernetz der Post-Streetscooter so an mehr als 80 deutschen Standorten erhältlich sei. Seit Anfang April 2018 übernimmt Post-Vorstand Jürgen Gerdes die Expansion der DHL-Elektroflotte. Laut Aussagen der Post sollen die Streetscooter aus dem Konzern heraus in Zusammenarbeit mit Partnern weltweit vermarktet werden, denn es gebe auch Kunden außerhalb des Post-Konzerns. Insgesamt sind bereits knapp 5500 Elektro-Transporter in den deutschen Innenstädten unterwegs. Da die Post zu einem führenden Hersteller der Streetscooter aufgestiegen sei, sei die Produktion der Elektroscooter in einer zweiten Fabrik ab Sommer 2018 geplant.

Der Streetscooter Work im Video:

DHL-Elektroflotte: Ford vertreibt Streetscooter

Die Deutsche Post und Ford haben in ihrem Tochterunternehmen Streetscooter GmbH einen neuen E-Transporter namens Streetscooter Work XL entwickelt. Damit wollen Post und DHL künftig emissionsfrei Briefe und Pakete austragen. Die Basis für den Elektro-Transporter bildet der Ford Transit. Im Zuge des Umbaus wurde er mit einem elektrischen Antriebsstrang versehen und nach Vorgaben der Post und DHL ausgestattet. Dank eines modularen Batteriesystems mit 30 bis 90 Kilowattstunden kann der Streetscooter Work XL zwischen 80 und 200 Kilometer weit fahren. Die Ladedauer beträgt bei 22 Kilowattstunden rund drei Stunden. Die Pläne für den Post-Stromer sind ambitioniert: Im Juli 2017 begann die Serienproduktion in Aachen und schon in anderthalb Jahren sollen 2500 der Elektro-Postautos im Einsatz sein. Bei der Anzahl an Fahrzeugen, rechnet die Deutsche Post vor, würden 12.500 Tonnen CO² und 4,75 Millionen Liter Diesel eingespart. Trotzdem bietet der Streetscooter Work XL 20 Kubikmeter Ladevolumen oder Platz für über 200 Pakete. Perspektivisch ist auch der Verkauf vorgesehen. Der E-Transporter der Deutschen Post und Ford macht das Projekt der beiden Unternehmen damit zum größten Produzenten batterieelektrischer mittelschwerer Lieferfahrzeuge in Europa. "Ich sehe diese Partnerschaft als weiteren wichtigen Impuls für die Elektromobilität in Deutschland an", sagt Jürgen Gerdes, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Post AG. "Der Schritt unterstreicht die Innovationsführerschaft der Deutschen Post, wird die Innenstädte entlasten und die Lebensqualität der Menschen verbessern. Wir arbeiten weiter an einer komplett CO2-neutralen Logistik!"

Streetscooter Work XL: E-Transporter von DHL und Ford

Der Streetscooter Work XL ist nicht der einzige Teil der Elektro-Flotte der deutschen Post. So ist DHL schon seit August 2016 mit dem Streetscooter Work unterwegs, im Herbst des gleichen Jahres folgte auch noch der etwas größere Streetscooter Work L. Der Logistik-Dienstleister nutzt das Elektrofahrzeug für die Auslieferung seiner Pakete. Nach ersten Pilot-Projekten unter anderem in Bochum sind mittlerweile bundesweit über 2500 Exemplare im Namen der Deutschen Post unterwegs. Der Streetscooter Work ist hervorgegangen aus dem Streetscooter Compact, der erstmals auf der IAA 2011 vorgestellt wurde. Durch seine modulare Bauweise konnte er auf die speziellen Bedürfnisse der Deutsche Post DHL Group angepasst werden. 2014 hat deswegen die Post das aus dem Umfeld der Technischen Hochschule Aachen stammende Start-up übernommen. Die StreetScooter GmbH möchte in Aachen sowie an einem künftigen weiteren Produktionsstandort in NRW bis zu 20.000 Exemplare des elektrischen Kleintransporters pro Jahr bauen. Natürlich nicht ausschließlich für den Einsatz bei der Deutschen Post – auch andere Unternehmen haben Interesse am Streetscooter geäußert, um auf emissionsfreie Mobilität umzusatteln.

Bereits 2500 Streerscooter Work unterwegs