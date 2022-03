Aus Protest gegen die derzeit hohen Spritpreise planen wohl nicht nur Lkw-Fahrende, am 16. März 2022 Autobahnen zu blockieren. In diesem Artikel fassen wir alle aktuellen News zu Protestaktionen zusammen!

Die Kölner Polizei bereitet sich auf Proteste gegen die derzeit hohen Spritpreise vor. Laut einem Plan, den ein Spediteur angekündigt habe, sollen rund 50 Lastwagen-Fahrende am 16. März 2022 gegen 14 Uhr auf verschiedenen Autobahnen anhalten und dort stehen bleiben, heißt es in einem Medienbericht des WDR. "Wir haben auch davon gehört, dass da was passieren soll. Wir bereiten Maßnahmen vor", sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Dienstag, 15. März, dem Westdeutschen Rundfunk. In den sozialen Netzwerken kursieren ähnliche Aufforderungen, die sich aber nicht nur an Lkw-, sondern auch an Autofahrer:innen wenden, als Unmutsbekundung den Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen auszubremsen. Bis dato hatte sich der Protest gegen die Spritpreise in einzelnen Städten insbesondere durch Autokorsos bemerkbar gemacht. So ist es bei einem solchen Protest in Hamburg zu erheblichen Einschränkungen des Straßenverkehrs, zu Auseinandersetzungen sowie zu Auffahrunfällen gekommen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Protest gegen Spritpreise