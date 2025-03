Polsterschaumreiniger versprechen schnelle und effektive Hilfe gegen Flecken und Verschmutzungen auf Autositzen und Rückbänken (so den Autositz richtig einstellen). Spezielle Auto-Polsterreiniger können den Schmutz in den Autotextilien effektiv lösen und im besten Fall das Missgeschick, an das sie erinnern, gänzlich rückgängig machen. Polsterreiniger gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Mal werden sie explizit für eine Anwendung im Auto empfohlen, mal sind sie für Polster aller Art, also auch solche im Haushalt, geeignet.

Ihnen allen gemeinsam ist jedoch das Wirkprinzip. Ein guter Polsterreiniger, wie der Polsterschaumreiniger von Sonax, den wir im Folgenden genauer unter die Lupe nehmen, entfernt nicht nur hartnäckige Verschmutzungen in einer vertretbaren Zeit. Vielmehr geht er dabei auch gründlich und diskret zu Werke und hinterlässt keine Schmutzränder.

Sonax Polsterschaumreiniger im Test

Laut Herstellerempfehlung ist der Sonax Polsterschaumreiniger gleichermaßen für die Anwendung im Haushalt und im Auto gedacht. Das Mittel aus der Sonax-Spezialreiniger-Produktfamilie überzeugt in unserem Test von insgesamt zehn Reinigerprodukten nicht nur mit einer gleichmäßigen Schaumbildung, sondern vor allem mit einem blitzsauberen Ergebnis: Die Reinigungsleistung steht in unserem Test als Kerndisziplin im Mittelpunkt. Um sie zu bestimmen, wird mithilfe eines Weißgradmessgeräts zuvor auf Test-Textilbahnen aufgebrachte Flecken, wie sie typischerweise im Auto anzutreffen sind, jeweils vor und nach der Testreinigung genau analysiert. Typische Fleckenarten im Test: Kaffee, Kakao und Haferbrei als typische Babynahrung, aber auch Rückstände von Blut und Öl.

Foto: Hardy Mutschler

Wie bei der Farbauffrischung leistet sich der Sonax Polsterschaumreiniger auch bei der Fleckentfernung keine nennenswerten Schwächen. Allerdings ist er in der Praxis nicht ganz so einfach anzuwenden, da die Flasche über Kopf gehalten werden muss, um den Reiniger vorschriftsmäßig aufzutragen. Nach der empfohlenen Einwirkzeit von drei bis fünf Minuten lässt er sich mühelos absaugen. Das Testergebnis bewerten wir mit 65 von 100 möglichen Punkten, was nach unserem Testschema (so testet und benotet die AUTO ZEITUNG bei Produkttests) der Note "Befriedigend" entspricht.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert SONAX Polsterschaumreiniger (400 ml) 9.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (65/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 65 / 5 Vorteile Reinigungsleistung

Farbauffrischung

Auch im Haushalt verwendbar Nachteile Etwas kompliziert in der Anwendung

Welcher Polsterreiniger ist alternativ zum Sonax Polsterschaumreiniger zu empfehlen?

A1 Polster-/Alcantara Reiniger Pro von Dr. Wack

Der A1 Polster-/Alcantara Reiniger von Dr. Wack überzeugt als echtes Universaltalent: Laut Hersteller ist er für alle im Auto anzutreffenden Polsterstoffe (u.a. Textil, Velours, Alcantara, Teppiche und Fußmatten, Tür- und Seitenverkleidungen mit Vinylbezügen, Polsterschonbezüge (die besten Schonbezüge und Sitzauflagen in unserem Vergleich) und Dachhimmel) geeignet. Was sich in unserem großen Produkt-Vergleichstest durchaus bestätigt, aus dem er als Testsieger hervorgeht: Die Schaumbildung ist mustergültig, die Reinigungsleistung in allen Disziplinen exzellent. Allerdings wird der vom Hersteller als "neutral" beschriebene, in der Praxis durchaus wahrnehmbare Eigengeruch von einigen Anwender:innen im Netz als störend empfunden.



Affiliate Link Testsieger DR. WACK - A1 Polster-/Alcantara Reiniger Pro 400 ml 11.49 € 15.99 € -28% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (87/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 87 / 5 Vorteile Reinigungsleistung

Schaumbildung

Universell verwendbar Nachteile Eigengeruch desöfteren als unangenehm empfunden

Preis-Leistungs-Sieger: Nigrin Textil-Reinigung- und Pflege

Der Polsterreiniger mit der Bezeichnung Nigrin Textil-Reinigung- und Pflege ist ein weiterer Schaumreiniger, der trotz seines erschwinglichen Preises effektiv Schmutz aus den Polstern entfernt. Neben seinem Preisvorteil weiß er mit einer ebenfalls durchweg soliden Reinigungsleistung zu überzeugen. Allerdings stellte er sich als etwas schwierig zu dosieren heraus. Die Sprühflasche erzeugt nach unserer Erfahrung im Test keinen homogenen Sprühnebel, sondern eher einen Schaumkringel. Problem dabei ist, dass die zentral anvisierte Fläche ausgespart bleibt. Zudem birgt das Nigrin-Spray ein hohes Tropfrisiko, da sich ein Teil des Schaums im abnehmbaren Bürstenkopf sammelt.



Affiliate Link Preis-Leistungs-Sieger NIGRIN Textilpflege 400 ml 11.39 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (61/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 61 / 5 Vorteile Reinigungsleistung

Farbauffrischung Nachteile Schlecht dosierbar

Tropfgefahr

Wie funktioniert ein Polsterschaumreiniger?

Das Anwendungsprinzip bei Schaumreinigern ist meist sehr ähnlich: Auf Knopfdruck verlässt der Schaum den Kopf der Sprühflasche. Dann muss er, am besten mit einem Schwamm oder Mikrofasertuch, gleichmäßig verteilt werden und die vom Hersteller empfohlene Zeit zum Einwirken bekommen. Ganz wichtig: Um Farb- und Helligkeitsunterschiede zwischen behandelten und unbehandelten Stellen zu vermeiden, Polsterreiniger nie stückchenweise, sondern immer auf der ganzen Fläche, beispielsweise der kompletten Sitzfläche eines Autositzes, anwenden. Unabhängig vom Material, aus dem der Sitz besteht, ist es ratsam, den Polsterschaumreiniger, wie jedes andere Reinigungsmittel auch, zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Wie lange soll man Polsterreiniger einwirken lassen?

Bei unserem Test des Sonax Polsterschaumreinigers haben wir die empfohlene Einwirkzeit von drei bis fünf Minuten befolgt und ein sehr gutes Reinigungsergebnis erhalten. Andere Hersteller geben aber zum Teil andere Einwirkzeiten an, die man bei der Anwendung beachten sollte, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Durchschnittlich beträgt die Einwirkzeit eines Polsterschaumreinigers drei bis acht Minuten.

Anleitung zum Reinigen von Autositzen

Verschmutzte Stellen leicht anfeuchten. Den Sitz an den entsprechenden Stellen mit dem Schaum des Polsterreinigers einreiben. Den Reiniger gemäß Herstellerempfehlung einwirken lassen. Den vom Schaum aufgenommenen Schmutz mit einem sauberen und feuchten Mikrofasertuch aufwischen. Restflüssigkeit mit einem Nasssauger aus dem Sitz saugen. Die Sitze für ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis gut durchtrocknen lassen, sie dabei aber nicht der prallen Sonne aussetzen.

Was ist speziell bei Ledersitzen zu beachten?

Hat man Ledersitze im Auto, die gesäubert werden sollen, ist es ratsam, einen speziellen Lederreiniger zu benutzen (hier unserer Tipps zur Lederpflege im Auto). Dieser wird entsprechend den Anweisungen auf der Verpackung aufgetragen. Anschließend mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm sanft eingearbeitet. Überschüssiger Reiniger wird anschließend mit einem sauberen feuchten Tuch abgewischt. Um das Leder zu pflegen und vor Austrocknung zu schützen, empfiehlt sich als "Finish" die Anwendung eines geeigneten Lederconditioner.