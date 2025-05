Mit dem Skoda Enyaq RS (2025) schließt Skoda die Überarbeitung der erfolgreichen Elektro-SUV-Baureihe ab. Weiterhin ist das Topmodell Skoda Enyaq RS Facelift als klassisches SUV oder als Skoda Enyaq RS Coupé mit abfallender Dachlinie zu haben. Optisch konzentriert sich die Überarbeitung des Enyaq RS Facelift gegenüber dem Standardmodell neben Felgendesigns auf schwarz lackierte Details sowie RS-eigene Stoßfänger an Front und Heck.



Beim Antrieb setzt das Skoda Enyaq RS Facelift auf Allradantrieb aus zwei E-Motoren mit einer Systemleistung von 250 kW (340 PS). Die Beschleunigung von null auf 100 km/h gelingt so in 5,4 s und damit 0,1 s schneller als noch beim Vorgänger. Grund dafür ist neben der um 30 kW gesteigerten Leistung der verbesserte cW-Wert von 0,251 respektive 0,238 beim Coupé. Der Akku fasst dabei eine Netto-Kapazität von 79 kWh. Das reicht abhängig von der Karosserievariante für WLTP-Reichweiten von 550 km beziehungsweise 560 km beim Coupé (Werte für den deutschen Markt. Im Video nennen wir internationale Daten und Ausstattung). Was es sonst noch alles zum vollwertigen Familiengefährt mit der Portion Extra-Punch zu wissen gilt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Jil Weber im Video!

