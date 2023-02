Wer driftet am weitesten ohne Unterbrechung über Eis? Der Skoda Enyaq RS iV – das bestätigt im Januar 2023 das Guinness Buch der Rekorde. Den Weltrekord im Driften fuhr der schnelle Enyaq jedoch nicht nur für den "Längsten ununterbrochenen Drift eines Fahrzeugs auf Eis", sondern auch für den "Längsten ununterbrochenen Drift eines Fahrzeugs auf Eis in einem Elektrofahrzeug" ein. Am Steuer saß der britische Automobiljournalist Richard Meaden und lenkte den Skoda für 7,351 Kilometer im Kreis, ohne dabei auf der 40 Zentimeter dicken Eisschicht auf dem schwedischen Stortjärnen-See aus dem Drift zu fallen. Die Fahrt dauerte 15:58 Minuten. Das Video zeigt das erfolgreiche Ergebnis einer fünf Tage dauernden Vorbereitung mit insgesamt 18 Stunden auf der Driftstrecke. Film ab! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Skoda Enyaq RS iV (2022) Da(s) ist eine Kante

Auch interessant: