Wie jeden Herbst ist es ab dem 31. Oktober 2023 soweit und die Tuningmesse SEMA Show steigt wieder in Las Vegas, nunmehr in Verbindung mit dem SEMA Fest und damit reichlich Action und Musikacts für Motor-Freaks!

Vom 31. Oktober bis zum 3. November 2023 findet sich die Auto-, Tuning- und Aftermarket-Industrie im Las Vegas Convention Center zusammen, um bei der SEMA Show Neues zu zeigen und sich fachlich auszutauschen. Die Messe findet dabei grundsätzlich unter Ausschluss von Privatkund:innen statt, nur am letzten Messetag bekommen auch diese die Möglichkeit, durch die Hallen schlendern. Für die breite Öffentlichkeit ist dafür das SEMA Fest bestimmt, das direkt im Anschluss zur SEMA Show vom 3. bis zum 4. November 2023 auf den nahegelegenen Las Vegas Festival Grounds stattfindet.

Dort erwarten die Besucher:innen neben einigen wenigen Ständen von Szenebrands wie Hoonigan oder Nitro Circus unter anderem auch Drift-, Offroad- und Freestyle-Motocross-Shows. Mitfahr-Aktionen werden ebenfalls angeboten. Bei den auftretenden Musikacts kommen vor allem Fans von Rock und Rap auf ihre Kosten: Zu den Headlinern zählen Imagine Dragons, Incubus, Bush, Wiz Khalifa und Ludacris. Eintagestickets für das SEMA Fest 2023 gibt es ab 119 US-Dollar (112 Euro), beide Tage ab 179 US-Dollar (168 Euro). Wer sich neben beiden Festivaltagen auch den offenen Freitag der SEMA Show 2023 nicht entgehen lassen will, zahlt mindestens 299 US-Dollar (281 Euro). Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt die BMW Vision Neue Klasse (2023) im Video:

Aussteller bei der SEMA Show 2023 in Las Vegas

Durch den Tuning-Fokus der Messe ist die Anzahl an ausstellenden Automarken überschaubar. Aufgrund eines Streiks hat der Stellantis-Konzern seine Teilnahme bei der SEMA Show 2023 abgesagt, gleiches gilt für die CES 2024. In der Folge stellen noch Ford, Lexus, Nissan und Toyota mit eigenem Stand aus. Die Anzahl an Aftermarket-Herstellern und Tunern sowie sonstiger Industrie, die bei der SEMA Show 2023 einen Stand innehat, ist allerdings enorm. Hier ist eine kleine Auswahl an Ausstellern: