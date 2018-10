Der Skoda Citigo Facelift ist 2017 mit einem kleinen Update für die zweite Lebenshälfte fit gemacht worden. Ab Herbst 2018 ist der kleine Tscheche mit einem Erdgasantrieb erhältlich.

Vorhang auf für das Skoda Citigo Facelift (2017), das in der Basis-Ausstattung ab 9870 Euro erhältlich ist. Das Facelift ist um 34 Millimeter gewachsene, sodass der Stadtflitzer jetzt auf Abmessungen von 3597 Millimeter Länge, 1645 Millimeter Breite und 3597 Millimeter Höhe kommt. Für einen Kleinwagen bietet der Citigo viel Platz im Innenraum, was vor allem den Insassen im Fond zugute kommt. Das Kofferraumvolumen wächst bei umgeklappter Rücksitzbank von 251 auf 951 Liter. Optisch liefert das Facelift ein markanteres Design der Motorhaube, einen etwas dynamischer geformten Kühlergrill, überarbeitete Stoßfänger und neue Nebelscheinwerfer. In der Ausstattung Active verfügt der Tscheche serienmäßig über ein höhenverstellbares Dreispeichenlenkrad, ein Easy-Entry-System für den Dreitürer, einen Berganfahrassistenten und LED-Tagfahrlicht. Letztere können im Skoda Citigo Facelift (2017) mit sogenannter "Cornering-Funktion" bestellt werden. Dabei schaltet sich beim Abbiegen bis 40 km/h automatisch der rechte oder linke Nebelscheinwerfer ein, um die Kurven optimal auszuleuchten. Zudem bietet die Optionenliste des Citigo die Option eines modernem LED-Tagfahrlichts. Auf Wunsch ist das Skoda Citigo Facelift (2017) mit einen Notbremsassistenten für den Stadtverkehr erhältlich, der bis 30 km/h aktiv ist. Wer außerdem draufzahlt, kommt in dem Stadtflitzer dank mehrerer Multimedia-Anschlüsse, Bluetooth, Farbdisplay und Soundanlage in den Genuss von zusätzlichem Komfort. Noch individueller wird es mit der optionalen Zweifarb-Lackierung, bei der Dach und Außenspiegel in Weiß oder Schwarz abgesetzt sind. Neben der Einstiegsvariante stehen noch die Ausstattungslinien Ambition ab 10.560 Euro, Style ab 12.080 Euro und Monte Carlo ab 11.580 Euro bereit. Zum Markstart sind zudem die beiden Sondermodell Cool Edition (10.070 Euro) sowie Fun (11.760 Euro) erhältlich.

Erdgas-Motor für Skoda Citigo Facelift (2017)

Für Vortrieb im Skoda Citigo Facelift (2017) sorgen Dreizylinder-Motoren. Als Einstiegsmotor fungiert ein 60-PS Benziner mit einer Höchstgeschwindigkeit von 162 km/h. Darüber rangiert ebenfalls ein Benziner mit 75 PS, der es sogar bis 173 km/h schafft. Beide liefern 95 Newtonmeter Drehmoment bei 3000 Umdrehungen/Min. Daneben gibt es seit Oktober 2018 eine Erdgas-Variante, den 1.0 G-TEC, mit 68 PS Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h. Alle Motorisierungen erfüllen die Euro 6d-TEMP Abgasnorm und sind serienmäßig mit einer Start-Stopp-Automatik und einer Bremsenergierückgewinnung ausgestattet.

Skoda Citigo Facelift (2017) als Sondermodell Clever

Wer sich beim Skoda Citigo Facelift (2017) viel Ausstattung für vergleichsweise kleines Geld wünscht, hat außerdem die Gelegenheit den Stadtflitzer als Sondermodell "Clever" zu ordern. Im Vergleich zur Ausstattungslinie "Urban" bringt der "clevere" Citigo einen Preisvorteil von 2070 Euro. Dabei profitiert man vom Sondermodell besonders in Sachen Konnektivität und Infotainment, denn hier gibt es DAB+, das Musiksystem Swing und Smartphone-Integration via Bluetooth serienmäßig. Die Bedienung erfolgt über das Multifuktions-Lederlenkrad, während die Klimaanlage für einen kühlen Kopf sorgt und die Sitzheizung angenehm wärmt. Natürlich bringt der Skoda Citigo Clever auch optisch etwas Neues: Der Kleinstwagen wird mit 15-Zoll-Alufelgen ausgestatte, die Heck- und hinteren Seitenscheiben sind getönt. Zusätzlich beinhaltet das Sondermodell eine Garantieverlängerung: Skoda schließt an die Zweijahres-Garantie drei Jahre an (bis 50.000 km Laufleistung). Der Preis für das Clever-Sondermodell des Skoda Citigo Facelifts (2017) liegt bei 11.760 Euro.