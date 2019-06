Mit dem Seat Mii electric bringen die Spanier Ende 2019 ihren City-Flitzer mit E-Motor an den Start. Der Wagen soll mit Effizienz, geringen Kosten und einer umfangreichen Serienausstattung punkten.

Der Vorverkauf des Seat Mii electric beginnt im September 2019, die Produktion im slowakischen Bratislava startet im vierten Quartal. Der kleine Spanier mit 61 kW (83 PS) starkem E-Motor will die Elektromobilität erschwinglich machen und soll daher nicht teurer als entsprechende Modelle mit Verbrennungsmotor werden. Genaue Preise nennt Seat zwar noch nicht, verspricht aber niedrige Betriebs- und Wartungskosten, speziell auch für Flottenanbieter. Das maximale Drehmoment von 212 Newtonmeter liegt E-Auto-typisch vom Start weg an. Ein 36,8 kWh großer Lithium-Ionen-Akku soll eine maximale Reichweite von 260 Kilometer nach WLTP ermöglichen. Das dürfte für den bevorzugten Einsatz in urbanen Gebieten ebenso genügen wie die Fahrleistungen. Maximal sind 130 km/h möglich, Tempo 50 erreicht der Seat Mii electric (2019) nach 3,9 Sekunden. An einer 40-kW-Gleichstrom-Schnellladestation soll der Akku dank CCS (Combined Charging System) in einer Stunde zu 80 Prozent geladen werden können. Mehr zum Thema: Das ist der Seat el-Born

Elektroauto Seat Minimó: Mobile World Congress 2019 Seat Minimó will die Städte erobern

Das Seat Metropolis Lab im Video:

Motor & Ausstattung des Seat Mii electric (2019)