Seat Ibiza: Gebrauchtwagen kaufen

Der Seat Ibiza ist nicht nur als Neuwagen beliebt, sondern auch in den vorherigen Generationen zu empfehlen – darauf sollte man achten, wenn man den flinken Spanier als Gebrauchtwagen kaufen möchte.

Positiv Sportliches Fahrverhalten, knackige Schaltgetriebe, große Motorenauswahl, auch als Kombi, recht viel Platz im Innenraum Negativ Hart abgestimmtes Fahrwerk, viel Hartplastik am Armaturenbrett (bis 2015), ältere Dieselmotoren häufig ohne Partikelfilter

Der Seat Ibiza hat sich über die Jahre als sportlich-emotionale Alternative zum VW Polo etabliert und ist auch eine gute Option, wenn man einen Gebrauchtwagen kaufen möchte. Besonders die Modelle der von 2008 bis 2017 gebauten vierten Generation sind zu empfehlen. Sie werden häufig angeboten und sind – ein wenig Pflege vorausgesetzt – meist in recht gutem Zustand. Zwei Jahre vor dem Modellwechsel wurde der Ibiza 2015 noch einmal gründlich überarbeitet. Mit hochwertigeren Materialien im großzügigen Innenraum, einer neu gestalteten Instrumententafel samt verbessertem Infotainment-Angebot sowie neuen Motoren sind diese Exemplare als Gebrauchtwagen besonders interessant. Autos älterer Modelljahre wirken dagegen schon wegen ihres hohen Hartplastik-Anteils deutlich einfacher, sind dafür aber sehr günstig zu haben. Drehfreudige Motoren, knackige Schaltgetriebe sowie die direkte Lenkung sorgen für Fahrspaß. Die Benziner und Diesel zwischen 60 und zuletzt 192 PS (44 und 141 kW) im Ibiza Cupra erfüllen fast alle Ansprüche. Besonders die Turbo-Dreizylinder (1.0 EcoTSI, 95/110 PS, 70/81 kW) gehen kräftig und sparsam ans Werk. Neben Drei- und Fünftürern gab es bis 2016 auch den Kombi ST mit 430 bis 1164 Litern Kofferraumvolumen. Generation fünf des Seat Ibiza ist zwar geräumiger und komfortabler, wird aber nur noch als Fünftürer gebaut, was zu berücksichtigen ist, wenn man ihn als Gebrauchtwagen kaufen will. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

