Unser Fazit

Während sowohl Dieselantriebe als auch Fünfzylinder im Automobilbau immer seltener werden, bringt Scania mit dem Super 11 beides in einem. Natürlich lassen sich die Anforderungsprofile von Autos und Lkw nicht vergleichen – trotzdem ist es interessant zu sehen, in welche Richtung die technische Entwicklung in anderen Transportbereichen geht.