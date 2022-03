Testen Sie im Quiz Ihr Wissen und finden Sie heraus, ob Sie die theoretische Führerscheinprüfung heutzutage noch einmal bestehen würden!

Nur in wenigen Bereichen sind Gesetze so variabel wie im Straßenverkehrsrecht. Kein Wunder, dass sich da auch das Fahrschulwissen für die Führerscheinprüfung ständig verändert. So kommen ständig neue Richtlinien, Grenzwerte und Plaketten ins Gespräch, über die Autofahrende von heute Bescheid wissen müssen. Wann ist es zum Beispiel erlaubt, auch ohne Feinstaub-Plakette in eine Umweltzone zu fahren? Während sich einige beim Wort "Feinstaub-Plakette" vielleicht noch gedankenverloren am Kopf kratzen, wissen Fahrschüler:innen sofort Bescheid. Sie stehen ja auch kurz vor ihrer Führerschein-Prüfung und wissen, dass sie sich unbedingt um eine der gelben, roten oder grünen Aufkleber kümmern müssen – sofern sie nicht auf zwei oder drei Rädern unterwegs sind. Wer denkt, die theoretische Führerschein-Prüfung nochmal zu bestehen, sei einfach, kann das Wissen in unserem Quiz testen. Das haben wir mit 15 Fragen halb so umfangreich gestaltet wie eine echte theoretische Führerscheinprüfung. Dabei ist zu beachten, dass auch mehrere oder alle Antworten einer Frage richtig sein können.



Theoretische Führerscheinprüfung im Quiz