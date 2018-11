Der Renault Zoe (2013) wird künftig mit einem 17 PS stärken Motor ausgerüstet, der dank großem Akku auf 300 Kilometer Reichweite kommt. Das R110 genannte Aggregat basiert auf dem Vorgänger R90 und leistet 109 PS. Gewicht und Maße des Antriebs bleiben gleich. Die Fahrleistungen profitieren von der Mehr-Leistung. So soll der Durchzug von 80 auf 120 km/h zwei Sekunden schneller vonstattengehen. Der rein elektrische Kleinwagen Renault Zoe ist seit 2013 zum Preis von mindestens 22.100 Euro zuzüglich einer monatlichen Batterie-Miete im Verkauf und wurde im letzten Jahr um eine zweite Batterievariante ergänzt. Die Basivariante ist mit einer 22-kWh-Batterie ausgestattet. Bei den Fahrleistungen kann sich der teurere Z.E. 40 mit seiner 40-kWh-Batterie zwar nicht absetzen, aber dafür bei der Reichweite. Fährt der Renault Zoe (2013) mit der kleineren Batterie maximal 130 Kilometer (von Auto Zeitung gestestet), schafft die größere Variante realistische 300 Kilometer (ebenfalls getestet). Der Aufpreis für die 40-kWh-Variante des Renault Zoe beträgt 6000 Euro, hat aber auch diverse Annehmlichkeiten serienmäßig, die für die Einstiegsvariante Aufpreis kosten. Mehr zum Thema: Alle Informationen zum kommenden Clio

Der Renault Zoe bekam 2017 sein Batterie-Update. Besonders in der seitde erhältlichen 40 kWh-Variante ist der Kleinwagen nun ein vollwertiges Alltagsauto geworden und richtet sich verstärkt an Pendler. Mit 300 Kilometern realer Reichweite und im Vergleich zu anderen E-Autos relativ niedrigen Preisen ist der Zoe für viele Interessenten ein bezahlbarer Einstieg in die E-Mobilität. Wer lediglich kurze Strecken zurücklegt, kann auf eine Version mit 22 kWh-Batterie zurückgreifen. Als Besonderheit lässt Renault seinen Kunden die Wahl zwischen Akku-Kauf und -Miete. Welche Variante günstiger ist, hängt vom eigenen Fahrprofil ab. Die Batterie-Miete für den Renault Zoe (2013) ist Abhängig von Mietdauer und prognostizierter jährlicher Laufleistung.

