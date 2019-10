Drängler setzen die Lichthupe ein und fahren dicht auf, was bei anderen Autofahrern Angst oder Wut auslösen kann. Aber: Sind dichtes Auffahren und der Einsatz der Lichthupe wirklich immer ein klarer Fall von Nötigung? Die AUTO ZEITUNG erklärt, was den Unterschied ausmacht, welche Strafen drohen und wie Autofahrer am besten auf Drängler reagieren.

Welcher Autofahrer kennt das nicht: Im Rückspiegel nähert sich mit hohem Tempo ein Auto, so dass im Rückspiegel nur noch ein Kühlergrill zu sehen ist, und der Drängler am Steuer versucht unter Einsatz der Lichthupe die Fahrbahn freizubekommen. Das kann Angst machen – oder wütend. Und viele fühlen sich zurecht bedrängt, wenn sie auf derart schroffe Weise aufgefordert werden, Platz zu machen. Damit diese Rücksichtslosigkeit nicht zur Gefahr wird, gibt die AUTO ZEITUNG TIpps zum richten Umgang mit Dränglern und erklärt, wann der Einsatz der Lichthupe als Nötigung gewertet und entsprechend bestraft werden kann. Mehr zum Thema: Das bedeutet Richtgeschwindigkeit​

Ratgeber Fahrbahnverengung bei Autobahn-Baustellen: Strafen Richtiges Verhalten bei Fahrbahnverengung

Regeln zum benutzen der Lichthupe (im Video):

Tipps zum richten Umgang mit Dränglern

Auch wenn es schwerfällt: Autofahrer sollten möglichst gelassen bleiben, wenn ein Drängler die Lichthupe einsetzt und sehr dicht auffährt. Ärger und Wut haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Außerdem sollte man darauf achten, den durch Drängler entstandenen Druck nicht einfach auf den Vorausfahrenden zu verlagern. Wer auf der linken Spur unterwegs ist, sollte stattdessen bei der nächsten Gelegenheit nach rechts fahren und die Spur freimachen. Außerdem können Autofahrer zur Vermeidung solcher Situationen beitragen, indem sie auf der Autobahn den Verkehr von hinten im Auge behalten und auf das Überholen verzichten, wenn sich ein deutlich schnelleres Fahrzeug nähert.

Ratgeber Motorrad: Überholen im Stau erlaubt? Dürfen Motorradfahrer im Stau durch die Mitte fahren?

So sollten Autofahrer nicht auf Drängler reagieren

Autofahrer sollten sich keinesfalls von Dränglern zum Rasen verleiten lassen. Auch sollten Autofahrer keinesfalls mit Ausbremsen, Ausscheren – etwa zum Verhindern von Überholmanövern – oder provozierenden Gesten reagieren. Solche Machtspielchen oder "Erziehungsmaßnahmen" bergen ein erhebliches Risiko, da der drängelnde Hintermann so zusätzlich provoziert wird. Außerdem wurde auch solches Verhalten in der Vergangenheit bereits als strafbar gewertet.

Video Autofahrer-Gesten im Ausland: Video Diese Gesten können im Ausland gefährlich werden

Drängler: Wann wird die Lichthupe zur Nötigung?

Das Benutzen der Lichthupe ist nicht in jedem Fall eine Nötigung. Denn: In Deutschland dürfen Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung (StVO) außerhalb geschlossener Ortschaften mittels Lichthupe anzeigen, dass sie überholen möchten. Korrekt ist dabei allerdings nur ein kurzes Aufblenden. Wer jedoch mit erheblicher Gefährdung zu dicht auffährt sowie andauerndem auf- und abblendet, der macht sich der Gefährdung der Verkehrssicherheit und der versuchten Nötigung schuldig. Ob dem intensiven Drängler eine Strafe droht, hängt davon ab, wie lange und intensiv er die Lichthupe einsetzt und ob er seinem vermeintlichen Opfer seinen Willen durch gefährliches Auffahren aufzwingt.

Verkehrsrecht Lichthupe/Rechts überholen: Das ist erlaubt Neun Autofahrer-Irrtümer!

Welche Strafen drohen Dränglern?