Das Range Rover Facelift ist seit 2017 erhältlich. 2020 feiert der Luxus-Offroader mit dem Sondermodell Fifty seinen 50. Geburtstag. Alle Informationen zu den Modellen (inklusive Vogue) und den Preisen!

Das Range Rover Facelift ist seit 2017 erhältlich und steht aktuell (Stand: Juni 2020) zu Preisen ab 105.900 Euro beim Händler. Die Motorenplaette umfasst sechs Aggregate. Zwei V6-Diesel mit 275 und 340 PS werden von zwei V8-Benzinern flankiert, die dank Kompressor 525 und 565 PS leisten. Schwächster Benziner ist ein V6 mit Mild-Hybrid-Technik und 400 PS. Auch ein Plug-in-Hybrid ist im Angebot: Der P400e hat zwar nur einen Vierzylinder-Turbobenziner unter der Motorhaube, kommt aber dank der Kombination mit einem E-Motor auf eine Systemleistung von 404 PS. Die rein elektrische Reichweite beträgt bis zu 48 Kilometer nach NEFZ. Die Ausstattungslinien staffeln sich wie folgt: Das Basismodell heißt HSE, darüber rangiert der Vogue, der wiederum von Autobiography und SVAutobiography getoppt wird. Letzterer ist nur mit dem 565 PS starken 5,0-Liter-V8-Kompressor erhältlich. Alle Motoren sind mit normalem oder langem Radstand kombinierbar. 2020 feiert man den 50. Geburtstag der Offroad-Legende mit dem exklusiven Sondermodell Fifty, das auf der Autobiography-Ausstattung basiert. Für wenige Modelle der Sonderserie bietet Land Rover Special Vehicle Operations die drei Lackfarben Tuscan Blue, Bahama Gold und Davos White an, die das Urmodell von 1970 zitieren. Exklusive 22-Zoll-Felgen und diverse Schriftzüge samt durchnummerierter Plakette auf der Mittelkonsole runden das Sondermodell zum Geburtstag des Range Rover Facelift (2017) ab. Mehr zum Thema: Alle Informationen zum Range Rover P400e

50 Jahre Range Rover im Video:

Preise & Modelle des Range Rover Facelift (2017): Vogue & Co.