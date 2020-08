Das Porsche Panamera Facelift (2020) hat einen neuen, notariell bestätigten Nürburgring-Rekord in der Kategorie "Oberklasse" in den Asphalt gebrannt. Testfahrer Lars Kern absolvierte im Vorserienmodell eine volle Runde über 20,832 Kilometer in exakt 7:29,81 Minuten. Das sind 13 Sekunden weniger, als der Vorgänger 2017 benötigte. "Die Optimierungen am Fahrwerk und am Antrieb des neuen Panamera waren bei dieser Runde auf der bekanntermaßen anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt immer spürbar", kommentierte Kern die Rekordfahrt. Das Porsche Panamera Facelift (2020) war mit einem Rennsitz, einem Sicherheitskäfig und eigens für die Rekordfahrt entwickelten und später verfügbaren Michelin Pilot Sport Cup 2 ausgerüstet. Zum Motor macht Porsche keine Angaben. Das Video zeigt die Fahrt über die Nürburgring-Nordschleife in voller Länge. Mehr zum Thema: Das Porsche Panamera Facelift im Fahrbericht

