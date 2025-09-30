close
Alle Infos zum Porsche Cayenne

Mehr als 1000 PS – so heftig wird der Porsche Cayenne Electric

Jil Weber Social Media Editor
Martin Urbanke Geschäftsführender Redakteur Test & Reifen
Video Platzhalter

Beim Porsche Cayenne Electric Technology Workshop hatten wir die Gelegenheit, die Technik des neuen Power-SUV  interaktiv zu erleben. AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke führte uns durch ein VR-Modell, das die technischen Highlights erlebbar macht: von der beachtlichen Fahrleistung über die Ladeleistung bis hin zu zahlreichen Details, die das Fahrzeug zu einem echten Hightech-SUV machen.
Besonders spannend ist, wie man in der VR die komplexen Systeme und Innovationen Schritt für Schritt erkunden kann – von Batterie und Motor bis hin zur Fahrwerkstechnik. Das Video zeigt, wie viel Potenzial der Cayenne Electric schon jetzt verspricht. Bisher gibt es nur Prototypen, die Weltpremiere ist erst gegen Ende des Jahres geplant.

