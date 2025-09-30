Beim Porsche Cayenne Electric Technology Workshop hatten wir die Gelegenheit, die Technik des neuen Power-SUV interaktiv zu erleben. AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke führte uns durch ein VR-Modell, das die technischen Highlights erlebbar macht: von der beachtlichen Fahrleistung über die Ladeleistung bis hin zu zahlreichen Details, die das Fahrzeug zu einem echten Hightech-SUV machen.

Besonders spannend ist, wie man in der VR die komplexen Systeme und Innovationen Schritt für Schritt erkunden kann – von Batterie und Motor bis hin zur Fahrwerkstechnik. Das Video zeigt, wie viel Potenzial der Cayenne Electric schon jetzt verspricht. Bisher gibt es nur Prototypen, die Weltpremiere ist erst gegen Ende des Jahres geplant.

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.