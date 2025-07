Dabei hat Gabriela Jílková, Entwicklungsfahrerin des TAG Heuer Porsche Formel E-Teams, die 914 m lange Strecke mit einer Steigung von bis zu 16,7 Prozent in einem seriennahen Prototyp des Cayenne Electric in einer Zeit von 31,28 s absolviert. Damit hat sie laut Porsche die bisherige Rekordzeit für SUV um vier Sekunden unterboten.

Porsche gibt vor der offiziellen Markteinführung des Cayenne Electric einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und Alltagstauglichkeit des neuen, batterieelektrischen SUV. Im Rahmen von Filmaufnahmen beim traditionsreichen Bergrennen in Shelsley Walsh (England) wurde ein seriennaher Prototyp öffentlich präsentiert, wie der Autobauer in einer Pressemitteilung am 7. Juli 2025 kommuniziert. Dabei hat Gabriela Jílková, Entwicklungsfahrerin des TAG Heuer Porsche Formel E-Teams, die 914 m lange Strecke mit einer Steigung von bis zu 16,7 Prozent in einem seriennahen Prototyp des Cayenne Electric in einer Zeit von 31,28 s absolviert. Damit hat sie laut Porsche die bisherige Rekordzeit für SUV um vier Sekunden unterboten.

Zubehör für Porsche-Fans:

Während der Rekord wohl eher symbolischer Natur ist, sind es die mitgelieferten technischen Informationen seitens Porsche ganz und gar nicht: So war der Prototyp, der zum Einsatz kam, mit dem aktiven Fahrwerk Porsche Active Ride ausgestattet. Das hält den Fahrzeugaufbau auch bei dynamischen Fahrmanövern horizontal, verbessert die Verteilung der Radlasten und vergrößert die Bandbreite zwischen Fahrdynamik und Komfort. Außerdem habe Porsche bei der Entwicklung Wert auf die Anhängelast von bis zu 3,5 t gelegt: Dafür seien Karosserie, Antrieb und Thermomanagement des Hochvolt-Systems entsprechend robust ausgelegt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Porsche Macan (2024) im Video:

Antriebe: Elektrischer Cayenne wohl auf PPE-Plattform

Ab voraussichtlich 2026 erweitert Porsche die Cayenne-Baureihe erstmals um eine rein elektrische Variante. Der Porsche Cayenne Electric basiert auf der neuen PPE-Architektur (Premium Platform Electric), die gemeinsam mit Audi entwickelt wurde. Die Plattform arbeitet mit 800 Volt, erlaubt derzeit verschiedene Leistungsstufen mit bis zu rund 470 kW (639 PS) und über 1130 Nm Drehmoment in Heck- und Allradantriebs-Layouts. Analog zum Macan Electric, der ebenfalls auf PPE aufbaut, dürfte der Cayenne Elektro einen Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 95 kWh (netto) erhalten, der mit bis zu 11 kW (AC) oder 270 kW (DC) geladen werden kann.

Optisch, das unterstreichen auch die von Porsche herausgegebenen Bilder des Bergrennens in Shelsley Walsh, orientiert sich der Cayenne Elektro an der Designsprache des Macan Electric, weist aber größere Abmessungen und einen längeren Radstand auf. Den Innenraum, das zeigen wiederum Fotos unseres Erlkönigfotografen, dominieren große Displays von schätzungsweise 10,9 bis 12,6 Zoll Größe und eine breite Mittelkonsole, die Stauraum und Platz für eine induktive Ladefläche bietet. Mit einer dritten Sitzreihe ist nicht zu rechnen. Wie der Cayenne-Verbrenner ist auch der Porsche Cayenne Electric sowohl als klassisches SUV als auch als SUV-Coupé erhältlich.