... aerodynamische Elemente an der Karosserie, die etwa einen großen Heckdiffusor beinhalten, aber auch neue Luftzirkulationsöffnungen, die in die Heckleuchten integriert sind. Der ...

Auch optisch lehnt sich der Porsche 911 an die legendären Singer-Umbauten der Vergangenheit an. Herausgekommen ist unter Norbert Singers Aufsicht nämlich nicht weniger als ein ...

Der Singer DLS (Dynamics and Lightweighting Study) steht auf dem Goodwood Festival of Speed 2018. Das umfangreiche Porsche-911-Tuning (964-Basis) wurde unter anderem mit Williams und Mezger umgesetzt. 75 Exemplare des luftgekühlten Meisterwerks mit 500 PS sollen gebaut werden!

Der Singer DLS wird auf dem Goodwood Festival of Speed 2018 (12. bis 15. Juli) präsentiert. Singer Vehicle Designs, ohnehin schon für spektakuläre Umbauten auf Basis älterer Porsche 911 bekannt, baut sich damit ein Denkmal: Die US-Amerikaner revidieren und tunen einen luftgekühlten 1990er-Boxer unter der Hilfe von Williams Advance Engineering, der technischen Entwicklung des Williams-Formel-1-Teams, und von Hans Mezger, dem Konstrukteur des ersten luftgekühlten Sechszylinder-Boxers von 1963. 500 PS und über 9000 Umdrehungen die Minute sind das Ziel, formuliert Singer selbstbewusst. Damit ist der getunte Boxermotor genauso stark wie das wassergekühlte Pendant im aktuellen Porsche 911 GT3 RS! Bietet das noch unbehandelte Aggregat aus einem 1990er Porsche 911 in der Basis 3,6-Liter-Hubraum und stolze 250 PS, bohrt die Tuning-Allianz den Boxer auf vier Liter Hubraum auf. Doch damit ist nicht genug – natürlich nicht. Der Singer DLS (2018) verfügt über feinste technische Zutaten: Mit einem Zylinderkopf mit vier Ventilen und zwei Einspritzdüsen je Zylinder, Titan-Pleuel und Aluminium-Drosselklappen möchte Singer das Optimum aus dem Hochleistungsmotor herausholen. Luft ist – das liegt in der Natur dieses Aggregats – ein gewichtiges Thema: Ein aus Carbon gefertigter Ansaugtrichter und eine maßgefertigte Carbon-Airbox sollen dem Motor des 964 in großem Maße Luft zuführen.

Singer DLS auf Goodwood Festival of Speed 2018