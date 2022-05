Auch bei der Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer hat der V8-Bolide mit 5,7 zu 6,9 Sekunden die Nase signifikant vorn. Last but not least rennt der 928 GTS auch sehr viel schneller: Seine 275 Stundenkilometer stehen den 240 km/h des 924 Carrera GT gegenüber.

So war der 924 Carrera GT der Gipfel der 924-Baureihe. Mit 210 PS Leistung bei nur 1180 Kilogramm Leergewicht manifestierte der 1980 auf der IAA in Frankfurt präsentierte Wagen eindrucksvoll, wofür er einst konstruiert wurde.

Fahrdynamisch waren Porsche 928 GTS und 924 Carrera GT jeweils der Gipfel ihrer Baureihen. Heute sind die Transaxle-Modelle begehrte Sammlerstücke.

Im Windschatten der Begeisterung für die luftgekühlten Porsche Elfer fahren seit geraumer Zeit auch die Transaxle-Modelle 924, 928, 944 und 968 preislich nach vorn. Ganz besonders begehrt bei den Fans sind dabei die Speerspitzen der Baureihen 924 und 928 mit vier respektive acht Zylindern: Der 924 Carrera GT und der 928 GTS. Bereits die Kürzel GT und GTS in der Bezeichnung verraten, dass es sich hier um Modelle mit ganz besonderem Stellenwert handelt. So war der 924 Carrera GT der Gipfel der 924-Baureihe. Mit 210 PS Leistung bei nur 1180 Kilogramm Leergewicht manifestierte der 1980 auf der IAA in Frankfurt präsentierte Wagen eindrucksvoll, wofür er einst konstruiert wurde: Als Rennfahrzeug für die Gruppe 4 sowie als sehr sportliches Straßenmodell. Nur 406 Einheiten hat Porsche von ihm gebaut – entsprechend selten und begehrt ist der reinrassige Sportwagen heute. Von gänzlich anderem Geblüt ist der 928 GTS. Mit ihm schloss Porsche die 928-Baureihe im Jahr 1995 nach insgesamt 61.056 gebauten 928-Exemplaren ab. Vom 928 GTS entstanden von 1991 bis 1995 lediglich 2831 Stück. Mit 350 PS markierte der 1620 Kilogramm schwere Gran Turismo die letzte und gleichzeitig höchste Ausbaustufe dieser Transaxle-Baureihe mit V8-Motor. Im Gegensatz zum 924 Carrera GT ist er auch nicht als Basisfahrzeug für den Rennsport konzipiert worden, sondern als pfeilschneller Luxussportwagen für die Straße. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Porsche 928 GTS & 924 Carrera GT: Beide Classic Cars sind Sammlerobjekte

Obgleich die beiden Transaxle-GT heute beide zu den besonders begehrten Exemplaren zählen, könnten deren Charaktere unterschiedlicher nicht sein. Eine ausführliche Zahlenbetrachtung sowie die subjektiven Fahreindrücke belegen das auch heute noch. So stellt der 928 GTS den sehr viel leichteren 924 Carrera GT mit 4,63 zu 5,62 Kilogramm pro PS beim Leistungsgewicht deutlich in den Schatten, und auch bei der Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer hat der V8-Bolide mit 5,7 zu 6,9 Sekunden die Nase signifikant vorn. Last but not least rennt der 928 GTS auch sehr viel schneller: Seine 275 Stundenkilometer stehen den 240 km/h des 924 Carrera GT gegenüber. Vor diesem Hintergrund könnte man nun leicht dem Gedanken anheimfallen, der 928 GTS fahre bei sportlicher Gangart Vollkreise um seinen vierzylindrigen Bruder. Doch dem ist bei weitem nicht so, denn die Porsche-Entwickler:innen legten den 924 Carrera GT ganz auf hohe Fahrdynamik aus. Seine beiden hinteren Kotflügelverbreiterungen, die vorderen Kotflügel sowie das Bugteil sind aus leichtem GfK gefertigt, ergänzt von einer Motorhaube sowie Türen aus Aluminium und hinteren Seitenscheiben aus Dünnglas.

Carrera GT mit Motortechnik des Turbo

All dies sind Belege für ein konsequentes Leichtbaukonzept, das der 924 Carrera GT mit der aufgerüsteten Motortechnik des 924 Turbo kombiniert. Ursprünglich 170 PS stark, verhalf man dem 2,0-Liter-Turbomotor mittels einer von 7,5 auf 8,5 erhöhten Grundverdichtung sowie dem Einsatz einer geänderten Zündung und eines Ladeluftkühlers zu strammen 210 PS bei 6000 Umdrehungen pro Minute. Fahrwerksseitig rüstete Porsche den Carrera GT zudem mit Fuchs-Rädern aus, die in ihrer einmalig schönen Form einst beim ersten 911 S zum Einsatz kamen und im September 2016 ihren 50. Geburtstag feierten. In der Dimension 7 x 15 tragen sie Pneus der Größe 215/60 VR 15. Als Sonderausstattung bot Porsche zudem 16-Zoll-Räder an, die mit sieben Zoll Breite vorne die Reifengröße 205/55 R 16 und hinten mit acht Zoll Breite 225/50 R 16 ermöglichen. In aerodynamischer Hinsicht profitiert der 924 Carrera GT zudem von einem vergrößerten hinteren Heckspoiler, der für gesteigerten Abtrieb sorgt.

928 GTS fast auf Augenhöhe mit dem 911er

Bei unserer Vergleichsfahrt vermag der 928 GTS dem 924 Carrera GT stets dann problemlos auf den Fersen zu bleiben, solange es nur geradeaus und durch schnelle Kurven geht. Sind jedoch spätes Bremsen und das flinke Durcheilen von Wechselkurven gefragt, hadert der 928-Treiber ganz zwangsläufig mit der knappen halben Tonne Mehrgewicht, die der V8-Porsche auf die Waage bringt. Da hilft es auch nur bedingt weiter, dass der 5397 Kubikzentimeter große V8 selbst aus den Tiefen des Drehzahlkellers mit souveränem Drehmoment antritt, während der 924 Carrera GT schon 3000 Touren oder besser etwas mehr auf dem Drehzahlmesser stehen haben möchte, um kräftigen Vortrieb zu generieren. Der nach bester Turbo-Tradition der frühen Generationen aufgeladene Motor besitzt eine Drehmomentschwäche im unteren Drehzahlbereich, den der versierte Fahrer jedoch mit einer flinken Bedienung des gut und über kurze Wege zu schaltenden Fünfgang-Getriebes nahezu vermeiden kann. Geht es also um den schieren Fahrspaß in kurvigem Geläuf, hat der auf dem Papier scheinbar benachteiligte 924 Carrera GT seine Schlafaugennase meilenweit vorn. Dafür punktet der 928 GTS auf langen Reiseetappen, die er mit hoher Durchschnittsgeschwindigkeit in entspannter Manier absolviert. Mit stoischer Gelassenheit durcheilt er selbst sehr schnelle Autobahnkurven. Es sind viele Erlebnisse überliefert, bei denen sich Fahrende eines Porsche 911 dem stärksten Transaxle geschlagen geben mussten. Ohne Frage war die Baureihe 928 ihrer Zeit weit voraus, was auch das clevere, variable Innenraumkonzept mit den umlegbaren Rücksitzen belegt, die den 28er bei Bedarf fast schon in einen Kombi verwandeln.

Technische Daten von Porsche 928 GTS & 924 Carrera GT

Technische Daten Porsche 924 Carrera GT Porsche 928 GTS Motor R4 V8 Nockenwellenantrieb Zahnriemen Zahnriemen Hubraum 1984 ccm 5397 ccm Leistung 210 PS 350 PS Maximales Drehmoment 280 Nm 500 Nm Getriebe Fünfgang, Transaxle Fünfgang, Transaxle Antrieb Hinterrad Hinterrad L/B/H in mm 4320/1735/1275 4520/1890/1282 Leergewicht 1180 kg 1620 kg 0-100 km/h 6,9 s 5,7 s Höchstgeschwindigkeit 240 km/h 275 km/h Bauzeit 1980-1981 1991-1995 Stückzahl 406 2831 Preis 60.000 Mark (1980) 156.050 Mark (1991)