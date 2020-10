Dieser Porsche 991 Targa vom US-amerikanischen Komponisten, Künstler und Architekten Christopher Janney ist nicht das, was er zu sein scheint: weder ein 993, noch ein typischer Porsche. Tatsächlich steckt unter der Karosserie dem Vernehmen nach die Basis eines G-Modells. Und anstelle eines typischen Sechszylinder-Boxers sorgt ein Elektromotor für Vortrieb. Das MIT Electric Vehicle Team und PhenomenArts haben diesen einzigartigen Umbau vorgenommen, die Batterie auf der Vorder- und Hinterachse platziert sowie den Innenraum mit einem iPad Mini im Lenkrad und einem 15-Zoll-Tablet im Hochformat in der Mitte des Armaturenbretts aufgerüstet. Was Porsche-Fans auf die Barrikaden bringen dürfte, ist ganz die Freude von Technik-Nerds. Das Video unten zeigt den Rohumbau in Fahrt. Oben zeigt die AUTO ZEITUNG die erste Testfahrt mit dem Porsche 911 Turbo S. Mehr zum Thema: Das ist der Porsche 911

Elektrischer Porsche 911 Targa (993) im Video von Christopher Janney: