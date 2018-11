Was wir noch am Erlkönig entdecken: schmale LED-Streifen und die typisch runden Hauptscheinwerfer.

Das nächste Porsche 911 Cabrio (2019) bleibt sich und seinem Konzept treu. Die jüngst vorgestellte Coupé-Version zeigt bereits die Technik, erste Erlkönig-Fotos hingegen das Stoffdach. Eine Illustration nimmt nun das Seriendesign vorweg!

Erste Fotos vom Porsche 911 Cabrio (2019) zeigen wenig Überraschendes, zumal nach der Vorstellung der geschlossenen Variante Design und Technik kein Geheimnis mehr sind. Sieht man einmal vom Heck des Erlkönigs ab, das mit vier Endrohren und einem über die komplette Fahrzeugbreite verlaufenden LED-Band sehr bullig wirkt. Die Fotos des Erlkönigs, der übrigens auf einer gänzlich neuen Sportwagenplattform aufbaut, sind am Porsche-Werk in Zuffenhausen entstanden. Die Optik des 992er-Elfers zitiert ihre Ahnen und gefällt mit ihren nach wie vor klassischen Proportionen. Muskulösere Schultern münden in einem stimmigen Heck mit besagtem durchgehenden Leuchtband. Seitlich fallen versenkbare Bügeltürgriffe auf. Auch der Innenraum, der im Cabrio dem des Coupés entsprechen dürfte, ist auf den ersten Blick der eines Elfers. Die klassischen Rundinstrumente sind in Zukunft allerdings, bis auf den zentralen Drehzahlmesser, digital ausgeführt. In der Mittelkonsole des Porsche 911 Cabrio (2019) verbauen die Zuffenhausener die neueste Generation ihres Infotainment-Systems. Mehr zum Thema: Mitfahrt im neuen Porsche 911 (992)

Der Innenraum dürfte dem des Coupés entsprechen. © Porsche

Erste Fotos vom Porsche 911 Cabrio (2019)

Mit der neuen Generation ändert sich auch einiges unter dem dynamisch gepressten Blech: Basismotor des Porsche 911 Cabrios (2019) dürfte der 3,0-Liter-Sechszylinder-Boxer mit Biturbo-Aufladung werden, der bereits vom ausgelaufenden Facelift-911er und dem jüngst vorgestellten Carrera 4S der 992-Baureihe bekannt ist. Je nach Typ wird er wohl zwischen 370 und 450 PS leisten, im Coupé als Carrera S kommt der Boxer eine Leistung von 450 PS. Eine weitere Neuerung ist der schleichenden Elektrifizierung der Porsche-Modellpalette geschuldet: So erwarten wir für den 992 zu einem späteren Zeitpunkt auch eine zumindest teilelektrifizierte Version. Die neue Plattform ist so konstruiert, dass die nötige Technik im Heck des Elfers untergebracht werden kann. Die Präsentation und Markteinführung des Porsche 911 Cabrios dürfte im Laufe des Jahres 2019 erfolgen.

Porsche 911 (992) im Video: