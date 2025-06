Pirelli bringt 2025 die fünfte Generation des Pirelli P Zero auf den Markt. Das Ultra-High-Performance-Profil (UHP) wird seit 1985 produziert und nun in vier Versionen angeboten: Der P Zero E mit mindestens 55 Prozent nachhaltigen Materialien ist optimiert für den Einsatz bei Elektro- und Hybridautos, während der P Zero R den Fokus auf Dynamik und Performance legt.

Noch schärfer zeigt sich der P Zero Trofeo RS – ein Semislick für die Rundstrecke mit uneingeschränkter Straßeneignung. AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke stellt im Video die Optimierungen der vier neuen Pneus im Detail vor.

Video Reifentest So testet die AUTO ZEITUNG

