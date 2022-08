"Pimp my Ride", die legendäre Tuning-TV-Show aus den 00er-Jahren, kehrt zurück – als sechsteilige Staffel auf dem Youtube-Kanal MTV UK. Wir verraten, wer die Neuauflage moderiert und wer die Autos aufbrezelt!

Wer in den 90er-Jahren oder früher auf die Welt gekommen und Autofan ist, dürfte an der US-amerikanischen Tuningshow "Pimp my Ride" mit Moderator Xzibit kaum vorbeigekommen sein. Die Story jeder einzelnen Folge: Coole, aber meist mittellose und in der Regel junge Menschen bitten MTV, ihre Rostlaube zu reparieren und aufzumotzen. Wurde ihre Bitte erhört, kam Rapper Xzibit zu ihnen nach Hause, um die großteils in erbarmungswürdigen Zustand befindlichen Autos abzuholen und zu der nicht minder legendären Tuningschmiede "West Coast Customs" zu bringen. Unter der Leitung von Ryan Friedlinghaus brachte die Mannschaft die Karren in Windeseile auf Vordermann – meist mit großzügigem Einsatz von Spachtel, irren Lacken und verrücktem Zubehör. Pool im Heck? Genauso machbar wie eine komplette Bar. Auch Playstations wurden in Unmengen eingebaut. Keine Idee war zu verrückt, wodurch die TV-Serie "Pimp my Ride" Kultstatus erlangte. Nun kehrt sie in Großbritannien zurück: Dafür hat sich MTV UK mit Ebay sowie der Werkstatt Wrench Studios im englischen Surrey zusammengetan. Rapperin Lady Leshurr führt durch die sechs Folgen à 15 Minuten, die auf dem Youtube-Kanal MTV UK zu sehen sein werden. "So, please MTV, pimp my Ride!" Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Comeback bei MTV UK: "Pimp my Ride" mit Lady Leshurr

