Nach den Abfindungen für Mitarbeiter hat der in der Sanierung steckende Autobauer Opel vielen Händlern in Europa gekündigt. Ein Experte befürchtet erhebliche Risiken für die deutschen Werke aufgrund des Opel-Tarifstreits. Alles zum Opel-Verkauf an PSA!

Aufgrund des Widerstands der IG Metall habe der Opel-Mutterkonzern PSA Medienberichten zufolge die geplante Investitionsentscheidung für das Montagewerk Eisenach ausgesetzt. Opel-Chef Michael Lohscheller habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass die Verhandlungen mit den Sozialpartnern bislang noch nicht zu einer Einigung geführt haben, heißt es weiter. Opel wollte erst nach genehmigter Stundung der Tariferhöhung und nach Abbau übertariflicher Zulagen dem Bau eines elektrifizierbaren Geländewagens im Werk Eisenach zustimmen. Doch der Versuch blieb vergebens. Um Leistung und Profitabilität zu steigern habe der in Sanierung steckende Autobauer Opel sämtlichen Händlern in Europa gekündigt. Insgesamt wurden 1600 Verträge aufgehoben, in Deutschland sind 385 Händler betroffen. Ziel seien neue Vereinbarungen ab 2020, lediglich zwölf Betriebe sollen keinen neuen Vertrag erhalten, heißt es. Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR-Centers an der Universität Duisburg-Essen, befürchtet erhebliche Konsequenzen für die deutschen Werke aufgrund des andauernden Streits um die Opel-Sanierung: Seiner Auffassung nach könnte die Forderung der IG Metall auf Einhaltung der bestehenden Tarifverträge dem Mutterkonzern PSA als Vorwand für Werkschließungen dienen. Lediglich der Stammsitz in Rüsselsheim sei wegen seiner modernen Produktion und die dort sitzende Entwicklung unentbehrlich.

Tarifstreit bei Opel: Drohen Werkschließungen?

Der Autobauer Opel will nach seinem Verkauf an PSA seinen Milliardenverlust ohne Entlassungen und Werkschließungen wieder einfahren. Deswegen bietet der neue Mutterkonzern PSA noch mehr Opel-Mitarbeitern eine Abfindung an, um einen großen Teil des Personals abzubauen und die neuen Sparmaßnahmen zu erfüllen. Ersten Medienberichten zufolge sollen Opel-Beschäftigte eine Abfindung von bis zu 275.000 Euro brutto erhalten. Dieses Angebot richte sich an diejenigen Mitarbeiter, die bislang nicht für den erweiterten Vorruhestand seit Novemver 2017 oder für die Altersteilzeit in Frage gekommen waren. Die Höhe der Abfindung hänge aber auch von der Anzahl der Kinder und der schnellen Entscheidung ab. Je nach dem können manche Mitarbeiter so eine noch höhere Summe erwarten. Manager und Auszubildende seien von diesem Angebot jedoch ausgenommen. Für alle übrigen Beschäftigte nach dem Opel-Verkauf gelte das "Prinzip der doppelten Freiwilligkeit", so dass für unentbehrliche Mitarbeiter dieses Angebot nicht gelte.



Milliardenverluste bei Opel: Abfindungen & Sparmaßnahmen

Opel bleibt unter dem neuen Besitzer PSA in der Verlustzone. Der französische Konzern wies Anfang März 2018 für den im Sommer übernommenen deutsch-britischen Autohersteller Opel Vauxhall einen bereinigten operativen Verlust von 179 Millionen Euro für das vergangene Jahr aus. PSA insgesamt verdiente operativ knapp 4 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. "Die Übernahme von Opel Vauxhall ist eine großartige Möglichkeit, Wert zu schaffen", erklärte Konzernchef Carlos Tavares unverdrossen. Trotzdem halten die Franzosen am Gewinnziel für Opel fest: Im übernächsten Jahr solle das Ergebnis im laufenden Geschäft bei zwei Prozent des Umsatzes liegen. Hoffnung machten etwa die deutliche Kostensenkungen bei der Entwicklung von Neufahrzeugen, die auf der PSA-Technik basieren werden. Zusätzlich soll ein Spar- und Umbauprogramm Opel wieder auf Kurs bringen. Opel-Chef Michael Lohscheller bewertete den seit August aufgelaufenen operativen Verlust seines Unternehmens von 179 Millionen Euro vor Sondereinflüssen als "weiteres Signal, dass es so nicht weitergehen kann". Opel müsse und werde sich verändern. Lohscheller wies auf die bereits umgesetzte Reduzierung der Fixkosten um 17 Prozent und die in Gang gesetzte Exportoffensive hin, bei der Opel bestehende Strukturen der PSA-Gruppe nutzt. Alle Werke müssten wettbewerbsfähig werden, forderte der Opel-Chef.

Opel: Kurzarbeit und Milliardenverlust

Opel fährt für sechs Monate die Produktion im Werk Rüsselsheim zurück. Mit der von der Bundesagentur für Arbeit bewilligten Kurzarbeit sollen Entlassungen vermieden werden. Die Kurzarbeit war – unter Zustimmung des Betriebsrats – bereits im Dezember 2017 zwischen der PSA-Führung und Opel vereinbart worden. Die Rüsselsheimer wollen schnellstmöglich schwarze Zahlen schreiben und die noch auf GM-Plattformen basierenden Modelle durch neue Projekte auf PSA-Plattformen ersetzen. Dabei soll auch E-Mobilität eine tragende Rolle spielen. Bis 2020 will Opel vier Elektro-Modelle mit PSA-Technologie auf den Markt bringen, darunter der Corsa. Bis 2024 soll jedes Modell die Option auf Elektroantrieb bekommen. Die Kosten pro hergestelltem Auto sollen um 700 Euro sinken, so dass bereits ab 800.000 Autos die Gewinnzone erreicht werde. Durch eine schlankere Produktpalette, eine kostengünstigere Produktion sowie einen gemeinsamen Einkauf will Opel/Vauxhall bis 2020 jedes Jahr 1,1 Milliarden Euro Kosten einsparen. Danach sollen es sogar 1,7 Milliarden Euro jährliche Einsparungen sein. Auch eine Export-Offensive steht auf dem Programm: Opel-Chef Michael Lohscheller wolle bis 2022 rund 20 neue Märkte erschließen und darüber hinaus die Marktchancen in China und Brasilien ermitteln.

PSA dementiert: Keine Forderung an GM

PSA-Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon bestätigt, dass mit GM weiter gesprochen werde. Thema sei aber nicht den Kaufpreis für Opel, sondern Aspekte der Buchhaltung. "Nichts hat sich geändert", sagte der Manager mit Blick auf den Preis. Ende 2017 hatte es Spekulationen gegeben, wonach PSA von GM 500 Millionen Euro wegen der CO2-Emissionen bei Opel zurückverlangen wolle. De Chatillon sprach von Gerüchten. Es gebe keinen Anspruch gegenüber GM wegen der Emissionswerte. Insider sollen berichtet haben, dass der französische Autobauer vom früheren Opel-Besitzer GM über 500 Millionen Euro verlangt. Grund seien die hohen CO2-Emissionen zahlreicher Opel-Modelle, die durch die immer schärfer werdenden Abgasziele in Europa zu Strafzahlungen führen könnten. PSA sehe sich bei Opels Abgassstrategie getäuscht und beabsichtige deshalb, juristische Schritte gegen die US-Amerikaner einzuleiten.

Opel-Sanierung: PSA-Chef erhöht Druck

Derweil hat Opel Anfang November 2017 sein Sanierungsprogramm mit dem Namen "Pace" vorgestellt. Die wohl wichtigste Neuigkeit: Opel will den Neustart ohne betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen schaffen. Trotzdem müsse erneut mit den Gewerkschaften verhandelt werden, denn laut des Sanierungsplans sollen Lohnkosten über Abfindungen, innovative Arbeitszeitkonzepte und Altersteilzeit gesenkt werden. Noch bis Ende 2018 sind die rund 19.000 Opel-Beschäftigten in Deutschland vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Vor der Vorstellung des Sanierungsplans hatte PSA-Chef Carlos Tavares den Druck erhöht: "Allen muss klar sein, dass der Status quo bei Opel keine Option ist", sagte er. Die Fabriken der einstigen General-Motors-Tochter seien nicht effektiv genug und erfüllten die eigenen Vorgaben nicht. Bei der britischen Schwester Vauxhall machen die Franzosen bereits ernst und wollen sich von jedem vierten der rund 1600 Beschäftigten im Astra-Werk Ellesmere Port trennen, unter anderem mit Abfindungen. Bei den Konsumenten im bislang größten Einzelmarkt des Opel/Vauxhall-Verbundes grassiert die Brexit-Angst, der Absatz schwächelt merklich. Britische Analysten wie Evercore gehen bereits von einer Schließung in Ellesmere Port und bis zu zwei weiteren Opel-Werken in Europa aus, sollte PSA nicht zusätzliche Kapazitäten für seine anderen Marken benötigen.

Opel-Verkauf an PSA: zweitgrößter Autokonzern Europas

Seit dem 1. August 2017 gehört Autobauer Opel zum französischen PSA-Konzern. Zuvor hatte die EU-Kommission der seit März 2017 verhandelten Übernahme kartellrechtlich zugestimmt. PSA zahlte für das GM-Europa-Geschäft inklusive der britischen Opel-Schwester Vauxhall und der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro. GM-Finanzvorstand Chuck Stevens hatte die Kosten für den Verkauf auf 5,5 Milliarden Dollar (4,7 Mrd. Euro) beziffert, da GM noch Pensionsverpflichtungen für die Mitarbeiter übernimmt. Opel/Vauxhall beschäftigt etwa 38.000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern, die Hälfte davon in Deutschland. Mit der Übernahme entstand gemessen an den Absatzzahlen der nach Volkswagen zweitgrößte Autokonzern Europas mit einem Marktanteil von rund 17 Prozent. Zuvor hatte Opel seit 1929 zu General Motors gehört und war zeitweise der größte Autobauer in Deutschland. Seit 1999 hatten die Rüsselsheimer mit ihrer britischen Schwestermarke Vauxhall allerdings keinen operativen Jahresgewinn mehr abgeliefert.

Opel-Verkauf an PSA: Lohscheller neuer Chef

"Opel bleibt deutsch und Vauxhall bleibt britisch. Sie ergänzen unser bestehendes Portfolio aus den französischen Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles perfekt", erklärte Konzern-Chef Carlos Tavares. Es entstehe ein "europäischer Champion". Er möchte also dem deutschen Management die Sanierung Opels überlassen, die Neuaufstellung nicht von Paris aus steuern. Der bisherige Vorstandschef Karl-Thomas Neumann hatte das Unternehmen zuvor verlassen. Für seinen Nachfolger Michael Lohscheller kommt der bisherige PSA-Controller Philippe de Rovira als Finanzchef in den Vorstand. Auch drei neue Bereichsvorstände wurden berufen. Außerdem hat Opel seine Organisation verschlankt und Opel Marketing sowie Vertrieb zusammengelegt. Die bisherige Chefin des Opel-Marketings, Tina Müller, schied daher Ende September 2017 aus. Die zusammengelegten Abteilungen übernahm Vertriebschef Peter Küspert. Mit der Übernahme stellte Opel auch sein neues Logo und einen neuen Markenspruch vor. Der Wandel von "Wir leben Autos" hin zu "Die Zukunft gehört allen" und das minimalistischere Logo sollen die Entwicklung Opels vom Autohersteller zum "Mobilitätsdienstleister" unterstreichen.

Experte: Opel hat 6000 Mitarbeiter zu viel

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hat sich die französischen Effizienz-Vorgaben näher angeschaut. Er kommt zu dem Schluss, dass Opel mindestens 6000 Beschäftigte zu viel an Bord hat, sofern man PSA-Produktivitätsmaßstäbe anlegt. Auch eine weitere Zahl trägt nicht zu ruhigen Nächten in Rüsselsheim und an den anderen Standorten bei: Von 2011 bis Ende 2016 hat PSA unter der Führung von Tavares und seiner Vorgänger 33.000 Jobs gestrichen. Die Belegschaft wurde um mehr als ein Viertel auf noch knapp 90.000 Leute reduziert, der Hauptschlüssel zur überragenden Produktivität der PSA-Einheiten.

Opel-Belegschaft kritisiert teure GM-Technik

Bei der IG Metall und dem Opel-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Wolfgang Schäfer-Klug kommen solche Sparszenarien gar nicht gut an. Die Arbeitnehmervertreter haben sich entschieden, den Umbau des Unternehmens möglichst konstruktiv zu begleiten. Sie hoffen auf Wachstumschancen mit kostengünstiger produzierten Autos. Für viele Opelaner sind nach einer langen Entfremdung die wahren Verantwortlichen für die Produktivitätsnachteile immer noch bei der ungeliebten Ex-Mutter GM in Detroit zu finden. "Ursache sind insbesondere die überkomplexen GM-Plattformen, auf denen die Fahrzeuge stehen, und die überzogenen GM-Prozessvorgaben für die Werke. (...) Opel war immer die Tochter der Konzernmutter, die über 80 Prozent der Entscheidungen von Opel in Detroit getroffen hat", so Schäfer-Klug.

PSA: Opels CO2-Strategie gescheitert

Die CO2-Strategie mit dem allein stehenden Elektro-Auto Ampera-E ist aus Sicht der Franzosen gescheitert. PSA geht die immer strengeren EU-Vorgaben ganz anders an und hat Plattformen entwickelt, die ohne große Umbauten wahlweise mit Verbrennern, Hybriden oder reinen Elektro-Motoren ausgestattet werden können. Bis 2023 sollen vier von fünf PSA-Modellen elektrisch sein, hat Konzern-Chef Carlos Tavares längst angekündigt. Opel müsse schneller auf diese Strategie einschwenken, um die 2020 noch einmal schärferen Vorschriften zum Flottenverbrauch einzuhalten und hohen Geldbußen seitens der EU zu entgehen. Opel hatte zuletzt einen Flottendurchschnitt von 127 Gramm CO2. Bei PSA liegt er nach eigenen Angaben bei 101 Gramm. Von 2020 an sind 95 Gramm vorgeschrieben.

Technologietransfer PSA-Opel

Der Technologietransfer von PSA zu Opel läuft bereits auf Hochtouren, schon vor der Übernahme haben die beiden Hersteller zusammen Autos gebaut, die nun im Opel-Portfolio zu den profitableren gehören. Details sollen wohl erst Mitte November 2017 veröffentlicht werden, heißt es in Unternehmenskreisen. Aus Lizenz- und Kostengründen muss Opel zudem möglichst schnell aus dem Entwicklungsverbund mit der alten Mutter General Motors (GM) herausgelöst werden, der zunächst noch für Auslastung im Rüsselsheimer Stammwerk und der dortigen Entwicklungsabteilung sorgt. Das lässt die Fragezeichen hinter geplanten Modellen größer werden, die noch auf GM-Plattformen aufbauen, namentlich des Mokka-X-Nachfolgers und der SUV-Version des Flaggschiffs Insignia. Der nächste Corsa wurde bereits auf eine PSA-Basis umgeplant. Andere Modelle, etwa Opel Crossland X und Opel Grandland X, sind schon ein Produkt der seit 2013 andauernden Kooperation zwischen Opel und Peugeot Citroën.

