"Fast and Furious"-Ikone Paul Walkers verrückte Autoleidenschaft ist bekannt, seine schier riesige Autosammlung – sie kam 2020 beim US-amerikanischen Auktionshaus Barrett-Jackson unter den Hammer – fast schon legendär. Darunter: gleich fünf (!) BMW M3 Lightweight. Eine US-spezifische Kleinserie, zugleich die Homologationsmodelle für eine US-Rennserie. Der Youtube-Kanal Donut in Person von Justin erklärt im Video unten, warum Paul Walker ganz offensichtlich nicht nur ein Fahrzeug dieses besonderen Autos ausgereicht hat. Im Video oben stellt die AUTO ZEITUNG Paul Walkers Autosammlung im Detail vor. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Darum kaufte Paul Walker gleich fünf BMW M3 Lightweight (Donut-Video):

