In Zeiten der Coronavirus-Krise steht das öffentliche Leben auf dem Prüfstand, das gilt auch für die Pannenhilfe der Automobilclubs wie den ADAC. Die können aber Entwarnung geben.

Kommt der Pannendienst noch, wenn ich während der Coronavirus-Pandemie mit meinem Auto liegen bleibe? Mit dieser Frage ging die Deutsche Presse Agentur (DPA) an die großen Automobilclubs ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), AvD (Automobilclub von Deutschland), ACV (Automobil-Club Verkehr) und ACE (Auto Club Europa). Das Ergebnis: Die Pannenhelfer kümmern sich wie gewohnt um liegen gebliebene Fahrzeuge, uneingeschränkt vom Coronavirus. Die "Gelben Engel" und Co. seien außerdem über die Hygiene-Vorschriften informiert und halten diese entsprechend ein. Für den Transport von betroffenen Personen würden unkomplizierte und unbürokratische Lösungen gefunden. In Fällen, in denen es wegen der Ansteckungsgefahr nicht zumutbar sei, Personen in der Fahrerkabine mitzunehmen, unterstützen die Helfer vor Ort bei der schnellen Wahl einer Alternative, so der ADAC. Entstünden hier zusätzliche Kosten, werde man größtmögliche Kulanz zeigen, verspricht der Automobilclub. Den Pannenhelfern ist zudem aufgefallen, dass in den vergangenen Tagen ohnehin kaum Notrufe eingingen. Das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie ohnehin verhältnismäßig wenig Autos auf den Straßen unterwegs sind. Mehr zum Thema: So halte ich mein Auto frei von Coronaviren

Pannenhilfe von ADAC & Co während Coronavirus-Pandemie