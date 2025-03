P21S Felgenreiniger von Dr. Wack im Test

Der P21S Felgenreiniger von Dr. Wack kennt so gut wie keine schweren Fälle: Auch hoffnungslos verschmutzt wirkende Testfelgen behandelt das Dr. Wack-Produkt gründlich und schonend zugleich. Das ist das Ergebnis des groß angelegten Felgenreiniger-Vergleichstests der AUTO ZEITUNG, in dem sich der P21S Felgenreiniger von Dr. Wack in verschiedenen praxisnahen Testdisziplinen mit insgesamt zehn weitere Produkten messen mussten. Der P21S Felgenreiniger Dr. Wack erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen nahezu vollständig. Bei der Reinigungsleistung landete er nur um Haaresbreite hinter dem Testsieger.



Sehr empfehlenswert: P21S Felgenreiniger von Dr. Wack

Der Spezialreiniger aus dem Hause Dr. Wack hat die größte Anwendungsbandbreite aller elf Felgenreiniger in unserem Test. Nach Herstellerangaben eignet sich der P21S sowohl für lackierte wie eloxierte Alu- und Stahlfelgen. Für hochglanzpolierte Alufelgen und Chromfelgen, wie man sie beispielsweise an Oldtimern findet, ist er demnach ebenfalls geeignet. In der Tat, so zeigte unser Praxistest schon nach wenigen Durchläufen, leistet er bei allen getesteten Felgentypen gute Reinigungsarbeit. Das Erreichen der empfohlenen Einwirkzeit für die bestmögliche Reinigungsleistung zeigt ein Wirkindikator mittels violetter Verfärbung des Schaums an.

Dass es am Ende für den P21S Felgenreiniger von Dr. Wack dann doch nicht für den obersten Platz auf dem Siegertreppchen gereicht hat, ist letztlich vor allem der eingeschränkten Verträglich auf Nicht-Felgenmaterial geschuldet: Auf einem lackierten Kunststoff-Stoßfänger, der uns zusätzlich als Testobjekt diente, hinterließ der Reiniger nach längerem Einwirken auffällig rote Verkrustungen. Diese ließen sich mit einem Hochdruckstrahler zum Glück aber so schnell wieder abspülen (die besten Hochdruckstrahler in unserem Produktvergleich), wie sie gekommen waren. Auf allen anderen Oberflächen hinterließ der Felgenreiniger von Dr. Wack keine bleibenden Spuren. Zudem ist er nachgewiesenermaßen pH-neutral und somit auch auf empfindlichen Oberflächen und Händen gut verträglich. Das reichte am Ende zu 80 von 100 möglichen Punkten, der Note "Gut" und dem AUTO ZEITUNG-Testsiegel "Sehr empfehlenswert".



Universell verwendbar

Kompatibel mit Reifendruckkontrollsystemen Nachteile Leichte Rückstände auf Plastik bei Fehlanwendung

So haben wir getestet

Mit dem oben beschrieben Materialverträglichkeits-Test wollten wir herausfinden, was passiert, wenn man mit der Sprühflasche versehentlich übers Ziel hinausschießt. Dann werden mit dem Sprühstrahl nicht nur Alu- oder Stahlfelge die Kotflügel des Testfahrzeugs, sondern auch lackierte Anbauteile aus Kunststoff wie Seitenschweller oder Stoßfänger getroffen, wo sie oft länger unbemerkt zurückbleiben.

Da dies in der Praxis regelmäßig vorkommt, bildet der Materialverträglichkeits-Check, den wir auf Testblechen und dem eingangs erwähnten Stoßfänger durchführten, eine große Rolle in unserem Praxistest. Dieser sollte möglichst anwenderorientiert ausfallen. Das Hauptaugenmerk lag daher auf der Reinigungsleistung und der Einwirkzeit sowie der Zuverlässigkeit des farbigen Wirkindikators. Den hat der P21S Felgenreiniger von Dr. Wack übrigens nicht exklusiv. Knapp zwei Drittel der Produkte im Test verfügen über eine solche optische Hilfe. Weitere Kriterien im Test waren unter anderem Umweltverträglichkeit, die Verständlichkeit der Bedienungsanleitung und eine gute Kindersicherung.

Alternative Produkte

Testsieger: Tuga Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger

Wer für die Felgenreinigung ein paar Euro mehr ausgeben kann oder will, macht mit dem Tuga Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger alles richtig. Er erlaubte sich in keiner der oben genannten Disziplinen eine echte Schwäche. Der Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger bestach mit der besten Wirksamkeit aller Produkte in unserem Test. Der Haftschaum verweilte lange auf der Felge und konnte somit gründlich einwirken. Anderseits hinterließ er auch auf Materialien, für die er eigentlich nicht gedacht ist, wie etwa Karosserieblech, keine bleibenden Spuren. Für diese blitzsaubere Leistung erhielt er von uns die Note "Sehr gut". Obendrein holte er sich den Testsieg!



Kurze Einwirkzeit Nachteile Unpraktischer Auslaufschutz

Preis-Leistungs-Sieger: Liqui Moly Felgenreiniger Spezial

Wer nicht zu viel Geld für die Felgenreinigung ausgeben will, es beim Einwirkenlassen nicht allzu eilig hat, aber Wert auf gute Grundreinigung legt, ist unter Umständen mit dem Liqui Moly Felgenreiniger Spezial schon gut bedient. Dieser punktet mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist pH-neutral und daher hautschonend. Der Reiniger zeigt bei unserer Testreinigung von Stahl- und Alufelgen solide Ergebnisse ohne größere Schwächen. Auch der Wirkindikator funktioniert zuverlässig. Einziger Nachteil neben der langen Einwirkzeit von rund acht Minuten ist der stark süßliche Eigengeruch, der über die Einwirkzeit hinaus recht präsent blieb.



Haut- und materialschonend Nachteile Lange Einwirkzeit nötig

Das muss man zu Felgenreinigern wissen

Was muss ich bei Felgenreinigern in Sachen Sicherheit beachten?

Felgenreiniger – auch die in unserem Test – werden zwar meist als umweltfreundlich beworben, enthalten aber oft trotzdem potenziell gefährliche Chemikalien. Daher die Warnhinweise auf der Verpackung unbedingt ernst nehmen! Gelagert werden sollten die Reiniger außerhalb der Reichweite von Kindern. Beim Auftragen des Reinigers sind das Tragen von Handschuhen und einer Schutzbrille ratsam, um Haut und Augen nicht zu schaden.

Was ist beim Kauf von Reiniger zu beachten?

Das Produkt muss passen! Haushaltsreiniger und Allround-Autoshampoo (unsere Tipps für die Schaumwäsche mit Autoshampoo) sind für Felgen nicht sonderlich gut geeignet. Empfohlen wird die Verwendung von säurefreien Reinigern, die speziell für Felgen entwickelt wurden. Die empfohlene Einwirkzeit sollte unbedingt beachtet werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen hilft eine spezielle Felgenreinigungsbürste.



Wie oft sollte man Felgenreiniger benutzen?

Wie oft man Felgenreiniger benutzen sollte, ist pauschal schwierig zu beantworten, denn dies hängt immer auch von der Fahrleistung und der Art der Felgen ab. Auf Hochglanz polierte Felgen etwa brauchen naturgemäß mehr Pflege als strapazierfähige Stahlfelgen. Regelmäßige Reinigung mit einem geeigneten Felgenreiniger verhindert das Einbrennen von Schmutz, speziell von Bremsabrieb.